¿Dicen adiós? Las figuras de la selección peruana que ya no estarían para las Eliminatorias 2030

¡Víctimas del recambio generacional! Hasta 11 jugadores de la selección peruana ya no estarían para el proceso clasificatorio del Mundial 2030.

Varios futbolistas de la selección peruana no llegarían al 2030
Varios futbolistas de la selección peruana no llegarían al 2030 | Composición: Líbero
La selección peruana perdió 1-0 ante Paraguay y cerró una campaña nefasta que nos dejó fuera del Mundial 2026. Además del cierre de esta eliminatoria, el duelo frente a los guaraníes habría marcado el final de varios referentes que en su momento fueron claves para la 'Bicolor', pero por edad ya no deberían estar para el siguiente proceso.

Para el 2030, varios elementos que participaron en estas clasificatorias ya estarían pasando los 40 años o estarían bordeando, por lo que deberían dar un paso al costado como parte del recambio generacional.

Lamentablemente no existen muchos nombres disponibles que puedan llenar el espacio importante que dejarán en Videna y será tarea del nuevo encontrar nuevos elementos para volver a ser competitivos.

Recordemos que para las Eliminatorias al 2030 no estarán Argentina, Paraguay y Uruguay, que clasificarán directamente por ser anfitriones de la justa mundialista, que también tendrá como sede a España, Portugal y Marruecos.

Carlos Zambrano habría jugado su último partido con Perú. Foto: Carlos Felix /URPI-LR.

Los jugadores de la selección peruana que no estarían en Eliminatorias 2030

Los futbolistas que no jugarían las próximas clasificatorias son Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Paolo Guerrero, Christian Cueva, Gianluca Lapadula, André Carrillo, Aldo Corzo, Alexander Callens y Edison Flores.

¿Pedro Gallese? También tendría 40 años para el próximo Mundial, pero un arquero tiene más chances porque su posición no implica desgastes físicos.

