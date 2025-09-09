El explosivo mensaje de Zambrano tras nueva derrota de Perú: "Se acabó la pesadilla"

Perú perdió ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y terminó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. Tras finalizar el encuentro disputado en el Estadio Nacional de Lima, el zaguero Carlos Zambrano se pronunció ante los medios de comunicación.

El defensa de Alianza Lima lamentó el complicado momento de la Blanquirroja al no lograr el objetivo y con uno de los peores números. Cabe señalar que la Bicolor tenía una mínima chance de continuar con el sueño de llegar a la Copa del Mundo si lograba superar a sus rivales en esta última fecha doble y esperar que sus rivales directos no sumen; sin embargo, esto no pasó.

¿Qué dijo Carlos Zambrano tras la derrota de Perú ante Paraguay?

“Lamentablemente, es muy duro terminar así, esperamos llevarnos un buen resultado, pero bueno el fútbol es así. Somos los que estamos, no hay más jugadores, tenemos pocos jugadores, por más que a veces se tira mucho recambio, ya acabó… felizmente acabó la pesadilla”, dijo el ‘Kaiser’ a Movistar Deportes.

Asimismo, Carlos Zambrano se refirió al cambio que ha tenido la selección peruana en los últimos años, dejando un duro calificativo al plantel luego de haberse quedado fuera de carrera por segunda vez consecutiva.

“Estamos de bajada, ojalá que esto cambie pronto por el bien del fútbol peruano. No tiene sentido señalar a alguien, Perú casi nunca ha jugado finales, ha ido pocas veces a los mundiales, somos un equipo que trata de lucharla, el resultado de hoy no refleja el compromiso y sacrificio que se hizo”, agregó.

¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará en octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.