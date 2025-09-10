Conmebol tomó firme decisión con Bolivia tras queja de Brasil por Eliminatorias: "Absolutamente..."

Bolivia es noticia mundial tras la queja formal de Brasil hacia la Conmebol por todos los hechos suscitados en El Alto. El ente del fútbol sudamericano no calló y emitió un documento oficial para tomar una firme postura en medio de este conflicto post partido de Eliminatorias.

Conmebol y la decisión con Bolivia ante la queja de Brasil

Conmebol tomó conocimiento de las quejas de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), pero eso no afectó que proclame a Bolivia como la selección que representará a Sudamérica en el repechaje del Mundial 2026. Mediante una carta, firmada por el presidente Alejandro Domínguez, la Conmebol felicitó públicamente a 'La Verde' por gran hazaña en El Alto.

"Quiero expresarte nuestras más cálidas felicitaciones por el lugar obtenido por la selección boliviana en el repechaje con miras a la Copa del Mundo 2026. Tengo la certeza de que la selección dejará absolutamente todo en la cancha para aprovechar esta oportunidad y regresar a una cita mundialista después de muchos años", se lee en el documento de la Conmebol, firmado por el presidente Alejandro Domínguez.

Comunicado Conmebol a Bolivia.

De esta manera, queda en claro que las quejas se tomarán como un documento a tomar en cuenta en futuros compromisos de la selección boliviana por Eliminatorias. La Conmebol es consciente de todos los hechos vividos en este trascendental duelo de clasificatorias, pero también es la entidad que dio luz verde para que Bolivia cambie su sede en El Alto con más de 4000 m.s.n.m.

¿Qué reclamó Brasil a la Conmebol contra Bolivia?

Samir Xaud, presidente de la CBF, se pronunció ante la prensa local y manifestó su malestar por todas las acciones que se vivieron a lo largo de los 90 minutos de juego. Por si fuera poco, hizo hincapié a la altura por ser un ambiente complicado para cualquier escuadra.

"Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos fue anti-fútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, contra la policía, contra los recogepelotas, sacando y metiendo balones. Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado. Esto no puede pasar. Es absurdo", expresó el presidente de la CBF, Samir Xaud.