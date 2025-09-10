0

¿Sin repechaje? Brasil presentará queja formal a Conmebol tras derrota ante Bolivia: "Antifútbol"

Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol pidió a la Conmebol que se tomen medidas luego de la dura derrota que sufrieron ante Bolivia en El Alto.

Solange Banchon
Presidente de la CBF realizará fuerte queja a la Conmebol luego de caer ante Bolivia
Presidente de la CBF realizará fuerte queja a la Conmebol luego de caer ante Bolivia | Composición: Líbero
La selección boliviana dio el golpe de la jornada al vencer 1-0 a Brasil con un polémico penal en la última fecha de las Eliminatorias 2026, y selló su pase al repechaje del Mundial de Norteamérica. Sin embargo, este resultado no pasó por alto en la 'Canarinha', y sobre el final del partido, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud dejó contundentes declaraciones.

Presidente de la CBF hizo fuerte reclamo a la Conmebol tras derrota ante Bolivia

En diálogo con la prensa, el directivo del elenco visitante, alzó su voz de protesta y señaló que realizarán una queja formal a la Conmebol, luego de haber recibido un mal comportamiento de los recogebolas, falta de seguridad en el arribo al Estadio Municipal de El Alto, maltrato del árbitro y hasta amenazas por parte de la policía de Bolivia contra el comando técnico del cuadro 'Auriverde'.

Pero, eso no es todo, ya que, Samir Xaud evidenció toda su molestia y también cuestionó la dificultad de la plaza donde enfrentaron a los 'Altiplánicos', el último martes.

"Vinimos a jugar al fútbol, y lo que vimos fue antifútbol. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, contra la policía, contra los recogepelotas, sacando y metiendo balones", expresó.

(Video: Unitel Bolivia)

Bajo esa premisa, el mandamás de la CBF dejó en claro que ya están elevando su queja por lo sucedido al máximo organismo del fútbol sudamericano. "Espero que la Conmebol tome medidas, precisamente porque tenemos todo grabado. Esto no puede pasar. Es absurdo", agregó.

"Un verdadero desastre hoy. Esto es algo que no esperamos ni para el fútbol mundial ni para el fútbol sudamericano. Lo que queremos es crecer aún más. Con este tipo de actitud, sobre todo en la altura, es difícil jugar al fútbol, sobre todo contra 14 hombre", finalizó.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

