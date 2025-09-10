Rebagliati no se guardó y dio rotundo mensaje sobre Grimaldo tras fallar gol ante Paraguay: "Un..."
El comentarista deportivo no fue ajeno al tanto que terminó fallando el atacante de Riga FC, Joao Grimaldo ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026.
La selección peruana no pudo en la última jornada de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 y perdió por la mínima diferencia frente a Paraguay en el coloso del José Díaz. Joao Grimaldo, futbolista del Riga FC tuvo la gran chance de que la 'Bicolor' pueda anotar contra la 'Albirroja', sin embargo, terminó fallando en el último pase.
PUEDES VER: Paco Bazán dio rotundo calificativo a Piero Cari tras debut con derrota ante Paraguay: "Es un..."
Diego Rebagliati dejó fuerte comentario sobre Joao Grimaldo tras fallar gol ante Paraguay
Bajo esa premisa, en el análisis post partido, el comentarista deportivo Diego Rebagliati hizo hincapié en la acción que tuvo como protagonista al atacante de la 'Blanquirroja' y fue así como señaló que lo ideal hubiera sido que el extremo nacional termine la jugada con un certero remate al arco.Joao Grimaldo fue titular en la derrota de Perú ante Paraguay
"Se la devuelve a Ramos cuando tiene que terminarla él. No estaba adelantado, el línea acierta, no era una jugada fácil pero la acierta. Grimaldo tiene que patear al arco, se podría abrir y patear, se sacó un poco la responsabilidad de encima. Ahora, es positivo lo que ha mostrado", expresó Rebagliati en la reciente edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.
Joao Grimaldo fue titular en la derrota de la selección peruana ante Paraguay
Cabe mencionar que el 'Látigo' fue titular en el Perú vs Paraguay por la jornada 18 de las Eliminatorias Norteamérica 2026. Sus destacadas actuaciones frente a Uruguay, fueron determinantes para que el DT Óscar Ibáñez lo considere importante desde el vamos contra la 'Albirroja'.
Joao Grimaldo destacó pese a la derrota de Perú
Más allá de la dura derrota en condición de local, Grimaldo demostró ser uno de los jugadores de Perú con gran nivel. En varios tramos del encuentro, el veloz extremo se mostró muy desequilibrante por las bandas, además de participativo con el resto de sus compañeros.
Próximo partido de Riga FC:
El ex Sporting Cristal volverá a la acción este sábado 13 de septiembre en el duelo que afrontarán Riga FC vs Auda por la Virsliga de Letonia. Aquel compromiso quedó pactado para las 10:00 horas locales de Perú en el Skonto Stadium.
No olvides revisar tu agenda deportiva
- 1
Gorosito dio fuerte mensaje sobre el jugador peruano tras eliminación del Mundial: "No sé que miércoles..."
- 2
Sergio Peña y Luis Advíncula protagonizaron tenso momento al ser sustituidos en el Perú vs Paraguay
- 3
Paco Bazán dio rotundo calificativo a Piero Cari tras debut con derrota ante Paraguay: "Es un..."
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50