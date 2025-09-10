Rebagliati no se guardó y dio rotundo mensaje sobre Grimaldo tras fallar gol ante Paraguay: "Un..."

La selección peruana no pudo en la última jornada de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026 y perdió por la mínima diferencia frente a Paraguay en el coloso del José Díaz. Joao Grimaldo, futbolista del Riga FC tuvo la gran chance de que la 'Bicolor' pueda anotar contra la 'Albirroja', sin embargo, terminó fallando en el último pase.

Diego Rebagliati dejó fuerte comentario sobre Joao Grimaldo tras fallar gol ante Paraguay

Bajo esa premisa, en el análisis post partido, el comentarista deportivo Diego Rebagliati hizo hincapié en la acción que tuvo como protagonista al atacante de la 'Blanquirroja' y fue así como señaló que lo ideal hubiera sido que el extremo nacional termine la jugada con un certero remate al arco.

Joao Grimaldo fue titular en la derrota de Perú ante Paraguay

"Se la devuelve a Ramos cuando tiene que terminarla él. No estaba adelantado, el línea acierta, no era una jugada fácil pero la acierta. Grimaldo tiene que patear al arco, se podría abrir y patear, se sacó un poco la responsabilidad de encima. Ahora, es positivo lo que ha mostrado", expresó Rebagliati en la reciente edición del programa 'Al Ángulo' de Movistar Deportes.

Cabe mencionar que el 'Látigo' fue titular en el Perú vs Paraguay por la jornada 18 de las Eliminatorias Norteamérica 2026. Sus destacadas actuaciones frente a Uruguay, fueron determinantes para que el DT Óscar Ibáñez lo considere importante desde el vamos contra la 'Albirroja'.

Joao Grimaldo destacó pese a la derrota de Perú

Más allá de la dura derrota en condición de local, Grimaldo demostró ser uno de los jugadores de Perú con gran nivel. En varios tramos del encuentro, el veloz extremo se mostró muy desequilibrante por las bandas, además de participativo con el resto de sus compañeros.

Próximo partido de Riga FC:

El ex Sporting Cristal volverá a la acción este sábado 13 de septiembre en el duelo que afrontarán Riga FC vs Auda por la Virsliga de Letonia. Aquel compromiso quedó pactado para las 10:00 horas locales de Perú en el Skonto Stadium.