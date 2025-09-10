Revelan la 'ayuda' que recibió Bolivia ante Brasil para clasificar al repechaje - VIDEO

Las Eliminatorias 2026 culminaron en Sudamérica con emocionantes partidos que se dieron en la última fecha, como fue el caso del Bolivia vs Brasil en el Estadio Municipal de El Alto. La ‘Verde’ logró el objetivo de meterse al repechaje y sueña con la Copa del Mundo, mientras unas imágenes salieron a la luz y encendieron las redes sociales.

Y es que en las últimas horas se difundió un video que generó polémica entre los hinchas y usuarios en general, quienes no dudaron en pronunciarse con diferentes mensajes. Algunos mencionan que fue una ‘ayuda’ que permitió ganar algo de tiempo para quedarse con el triunfo sobre la ‘Canarinha’.

¿Qué pasó en el partido de Bolivia vs Brasil?

De acuerdo a las imágenes, los recogebolas fueron protagonistas en el recinto deportivo durante el desarrollo del partido, pues algunos escondían balones. Además, se reveló que tiraban pelotas a la cancha cuando Brasil atacaba con el fin de ‘aguantar’ la victoria en los minutos finales.

Aunque esto no influyó necesariamente en el marcador final, lo cierto es que despertó diversas reacciones en las últimas horas, siendo tema de debate. Una polémica que se originó tras hacerse viral, mientras el conjunto boliviano sigue celebrando su clasificación a la repesca con mucha ilusión.

¿Cómo se jugará el repechaje para el Mundial 2026?

Tendrá a seis países en la lucha por los dos últimos boletos al Mundial 2026. Se dividirán en dos llaves de tres equipos, los cuales están distribuidos en base al Ranking FIFA. Esta clasificación puede variar de acuerdo a cómo se cierren los encuentros oficiales.