¿Perú clasificado al Mundial 2030? Prensa chilena revela el posible formato sudamericano

La selección peruana está a poco de cerrar unas clasificatorias para el olvido. La 'Bicolor' está penúltima en la tabla de posiciones, por lo que, urge de despedirse de este proceso con una victoria en condición de local contra Paraguay en el Estadio Nacional de Lima. Bajo esa premisa, de cara al Mundial 2030 te contamos cómo sería el posible formato sudamericano.

Según la información que compartió Blu Radio, todo radica en que, serán hasta tres las selecciones que tendrían casi confirmada su participación en la próxima cita deportiva de la FIFA.

Nos referimos a Argentina, Uruguay y Paraguay. Por ese motivo, existe gran expectativa de que la 'Blanquirroja' pueda clasificarse."¿No habrá Eliminatorias Sudamericanas para Mundial 2030? Ojo, FIFA podría cambiarlo todo", señaló el citado medio en su portal web.

En Chile señalaron el posible formato para el Mundial 2030

Cabe precisar que, este formato aún no está confirmado, pero de hacerse oficial conllevaría a que las clasificatorias rumbo al Mundial 2030 presenten una variante, a comparación de anteriores procesos. En esa línea, la prensa chilena hizo hincapié a que incluso se podría desarrollar la denominada 'Liga de Naciones' de Conmebol, tal y como sucede en la UEFA.

A su vez, otra posibilidad detalla de que sean menos los países clasificados al Mundial 2030, lo que significaría que las Eliminatorias puedan disputarse en su forma habitual.

FIFA oficializó a Argentina, Uruguay y Paraguay como los países organizadores del Mundial 2030

En diciembre de 2024, la FIFA confirmó que Argentina, Uruguay y Paraguay serán una de las sedes del próximo Mundial 2030, junto con España Portugal y Marruecos. El anuncio se dio en el Congreso Extraordinario, llevado a cabo en Zúrich, Suiza.