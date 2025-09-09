Alexander Callens tomará drástica medida luego de 10 meses sin jugar al fútbol

El mundo del fútbol se ha visto envuelto en diversos casos de deportistas con problemas cardiacos en una edad poco común. Ciertas teorías rondan para definir las causas de este problema de salud, el cual ha caído a uno de los seleccionados peruanos como Alexander Callens. El central de 33 años viene 10 meses sin jugar al fútbol, y desde LÍBERO se pudo conocer la medida del central chalaco.

"Llevo unas semanas sin poder entrenar con el equipo como me gustaría. En enero, sufrí un proceso viral que me llevó a hacerme diferentes pruebas. En uno de los resultados apareció una ligera alteración cardíaca, por lo que los especialistas han recomendado unos meses de reposo y observación hasta realizar nuevas exploraciones", fue el mensaje de Alexander Callens en febrero del 2025 para anunciar el mal que aquejaba a una edad joven para el fútbol.

Desde AEK Atenas, se reveló que su vuelta estaría programado para mayo del 2025, pero es evidente que no ha habido noticias sobre nuestro compatriota para que siga jugando con el primer equipo y, en consecuencia, ser considerado a la selección peruana para las Eliminatorias 2026.

Alexander Callens dejó de ser convocado a la selección peruana. Foto: FPF.

Desde Grecia, el periodista Tsakiris Giorgos, del portal deportivo enwsi.gr, anticipó lo complejo que sería el regreso de Alexander Callens a los campos de juego, evidenciando las medidas que ha estado tomando el jugador en los últimos meses. "El problema es grave. Alexander Callens está pasando por muchas cosas y debe esperar para ver si vuelve a la acción y no pone fin anticipadamente a su carrera", manifestó.

Alexander Callens deja el fútbol, pero seguirá ligado al 'deporte rey'

LÍBERO ha podido conocer que Alexander Callens ha visto complicado su vuelta a los campos, por lo que ha conversado con el club AEK Atenas y le han dado una opción para que siga vinculado al club y labore en lo que más le apasiona: el fútbol.

Y es que la directiva del conjunto griego busca que nuestro compatriota se desempeñe como scouting para Sudamérica, evaluando así las nuevas promesas para AEK de cara a las próximas temporadas. Esta información fue compartida por Diego Rebagliati, quien además reveló en el programa "D & T" que el zaguero peruano ha estado estudiando gestión deportiva con miras a sus labores lejos de los campos.

"Las noticias de Callens no son muy buenas. Es muy parecido a lo que tuvo el 'Kun' Agüero. Estudió para hacer un máster en gestión deportiva. Ha regresado a Grecia y hay una posibilidad de que AEK lo contrate como scouting para Sudamérica. En Liga 1 MAX estaba mapeado para comentar. Me da la impresión de que Alex está pensando en una opción B", informó el comentarista deportivo.

Doctor Castañeda revela estado de salud de Alexander Callens

LÍBERO pudo conversar con el doctor Carlos Castañeda, quien dio detalles del problema cardiaco que sufrió Alexander Callens y que lo mantuvo alejado por 10 meses, aproximadamente. Evidentemente, este lapso de tiempo denota una salida al fútbol profesional, pero es claro que se le abren puertas en otros rubros del balompié para aportar con todo su conocimiento y experiencia.

"Normalmente el deportista ingresa a un periodo de observación donde se le practican exámenes permanentes para ver si ha recuperado la función del corazón. Si es así, queda apto para seguir compitiendo. Si pasan los meses y se mantiene la alteración es recomendable dejar la práctica deportiva. En algunos pacientes la miocarditis puede ser fatal debido a una disminución severa de la función cardiaca", manifestó el médico.