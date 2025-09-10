Cambio de último minuto: FIFA determinó que Perú ocupe el séptimo puesto de la Conmebol

¡Último minuto! La selección peruana perdió ante Paraguay 1-0 en Lima por primera vez en la historia de las Eliminatorias Sudamericanas, cerrando así una de sus peores campañas con apenas 12 unidades. Sin embargo, y pese a que Bolivia venció a Brasil en La Paz, la FIFA determinó que Perú sea quien se ubique séptimo en la tabla de posiciones de la Conmebol, por encima de la Verde, Venezuela y Chile.

Así como lees, el máximo ente del fútbol a nivel mundial determinó que la Bicolor quede por encima de sus otros rivales directos en el proceso clasificatorio, generando así una sorpresa total en todo el continente. No obstante, es importante resaltar que esto no cambia el adverso panorama de nuestro país, ya que no jugará el repechaje internacional para clasificar a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Resulta que, en la nueva actualización que tendrá el ranking FIFA dentro de unos días, la selección peruana ubicará la séptima casilla de la Conmebol y descendió un puesto, ya que hasta el mes pasado se encontraba por encima de Paraguay. De esta forma, en el global la Blanquirroja sigue estando por encima de Bolivia, Venezuela y Chile, pero aún así se encuentra totalmente fuera del Mundial y será la verde quien dispute la repesca por haber quedado séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas.

La selección peruana quedó eliminada del Mundial 2026.

De esta manera, Perú debe concentrarse únicamente en lo que será el próximo proceso clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo 2030, para el cual se espera contar con un director técnico de peso internacional. Recordemos que Óscar Ibáñez no seguirá más y el nuevo entrenador interino para los amistosos de septiembre y octubre es Carlos Silvestri. Sin embargo, por ahora no se sabe quién será su reemplazo una vez culminen estos compromisos.

¿Cuál ha sido el mejor puesto de Perú en el ranking FIFA?

El 16 de octubre de 2017, poco antes de disputar el repechaje continental contra Nueva Zelanda para el Mundial de Rusia 2018, la selección peruana estuvo en el puesto 10 del ranking FIFA por primera y única vez en su historia, con un total de 1160 puntos. Esto se debió a que en las Eliminatorias Conmebol mantenía una racha de 8 partidos invicto, con 5 victorias y 3 empates.