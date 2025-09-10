Prensa argentina advierte por el nivel de Luis Advíncula con Perú: "Cumplió un ciclo..."

El derrota de la selección peruana ante Paraguay no pasó desaperciba en Argentina, en donde han resaltado que el presente de Luis Advíncula es "complicado", por no demostrar que es el elemento diferenciado en la 'Bicolor' tras no clasificar al Mundial en las Eliminatorias que se perfilaban como la más accesible".

El diario Olé de Argentina informó sobre el nivel de 'Bolt' y no solo han resaltado que es cuestionado en el equipo nacional, pues además hicieron hincapié en que parece estar viviendo situaciones similares en el club 'xeneize' y en la selección.

"Perú se ubicó a ocho puntos de Bolivia, que se quedó con el repechaje, y ya sin chances recibió este martes en Lima a Paraguay, que llegó clasificado. Y así como algunos podrían creer que el crédito de Advíncula en Boca empieza a agotarse, los peruanos empiezan a trasladarlo en su selección", además añadieron que es señalado como uno de los "jugadores que cumplió un ciclo".

Pero no fue todo, además hicieron énfasis en las pifias que Luis Advíncula recibió de parte de los hinchas cuando fue reemplazado por Oliver Sonne en pleno partido de la selección peruana, e insistieron en que parece ser el final de su ciclo.

"El cambio del técnico Óscar Ibáñez desató la bronca contra Advíncula en el Estadio Nacional, con silbidos para despedir al lateral de Boca. Una clara señal de que hoy es uno de los apuntados en una selección que atraviesa un momento crítico y en la que varios referentes parecen estar llegando al final de su ciclo", se lee en Olé.