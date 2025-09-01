DT de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dio rotundo mensaje tras sentar a Advíncula: "Es una..."

Boca Juniors consiguió tres triunfos consecutivos en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, con un Luis Advíncula que no ha sido titular y que ha perdido continuidad en el primer equipo 'xeneize'. Ante ello, Miguel Ángel Russo, DT del conjunto 'azul y oro' reveló sus sensaciones de por qué sentó al lateral peruano, conjuntamente con los drásticos cambios en la oncena del club.

No solo la prensa argentina se ha percatado de la ausencia de Luis Advíncula en el once de Boca, sino de varios jugadores que ahora no son titulares y que esperan en la banca alguna oportunidad de acuerdo a cómo se desarrolle en el compromiso. En el caso de nuestro compatriota, de los últimos cuatro partidos solo sumó dos minutos.

Miguel Ángel Russo explicó los cambios en Boca Juniors

Con una alineación que parece ser la idónea en Boca Juniors, Miguel Ángel Russo reveló que hay competencia en el día a día para poder definir el once en cada jornada del Torneo Clausura. Nadie tiene garantizado el lugar, por lo que deja en claro que aquellos que juegan están por mostrar su mejor versión.

"No, yo digo que acá compiten todos. En algún momento consideré que Leandro Brey debió de haber entrado y encontré el lugar, el momento y la forma. Entonces, esto es una competencia pura. Yo digo que nos vamos haciendo fuertes. El hecho de no perder te fortifica, te eleva y eso también es bueno porque más allá de todo competimos dentro de todo lo que busco como entrenador", declaró Miguel Ángel Russo.

(VIDEO: TNT Sports)

Luis Advíncula se une a la selección peruana

Pese a sumar dos minutos en los últimos cuatro partidos oficiales de Boca Juniors, Luis Advíncula ahora se mentaliza en jugar con la selección peruana y tratar de ganarse un lugar en el once que arme Óscar Ibáñez. Se sabe que la Bicolor tiene escasas chances para clasificar al Mundial, por lo que pondrá lo mejor que tiene ante Uruguay en Montevideo.