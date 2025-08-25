¿Advíncula? Prensa argentina revela que 2 jugadores dejarán Boca Juniors en los próximos días

El mercado de pases de Boca Juniors todavía sigue activo y Juan Román Riquelme alista dos salidas tras analizar diversas ofertas por dos jugadores de la plantilla. Uno no tiene continuidad en el esquema de Miguel Ángel Russo y el otro juega en otro club argentino, pero su pase pertenece a la escuadra Xeneize. ¿Luis Advíncula es una de esas opciones? Aquí te lo contamos.

En las próximas horas, Boca, a través de Riquelme, tomaría la decisión de concretar las ventas de Marcelo Saracchi y Vicente Taborda al Celtic de Escocia y al Panathinaikos de Grecia, respectivamente.

Según informó el diario Olé de Argentina, el lateral uruguayo de 27 años, Saracchi, no tiene oportunidades en Boca, por lo tanto ha sido excluido en otro campo de Boca Predio y muy lejos de sus compañeros.

Vicente Taborda y Marcelo Saracchi dejarán Boca Juniors para fichar por clubes de Europa.

Esto abrió la posibilidad de que Celtic de Escocia oferte por Marcelo Saracchi. Aunque la primera negociación no llegó a un fin bueno, la segunda tiene mejores posibilidades, ya que si el club europeo acepta pagar la cláusula del uruguayo, el traspaso sería efectivo.

Por otro lado, Vicente Taborda, que actualmente juega en Platense, salió campeón del fútbol argentino y eso abrió la posibilidad de que Panathinaikos de Grecia oferte por el volante que pertenece a Boca.

El club griego busca fichar al argentino y la jugosa oferta que podría darse por hecho en unos días es de 4,500 dólares por el 80% del pase, con un porcentaje para Boca del 20% para una futura venta y así sigan teniendo ganancias.

¿Luis Advíncula dejará Boca Juniors?

Por último, si bien Luis Advíncula no forma parte de los jugadores que se irán de Boca, su mala temporada con el conjunto de Boca hacía pensar que el peruano dejaría el club argentino, pero todavía viene siendo considerado por Russo y espera poder campeonar y con ello clasificar a la ansiada Copa Libertadores 2026.