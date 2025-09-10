Mr. Peet sorprende con inédita comparación entre Oliver Sonne y jugador de la 'U': "Se los digo..."

La selección peruana no pudo darle una alegría a sus hinchas en la última jornada de las Eliminatorias 2026 luego de caer ante Paraguay con gol de Matías Galarza. Oliver Sonne fue suplente en este encuentro, generando diversas reacciones en los hinchas de la 'Bicolor'.

Mr. Peet comparó a Oliver Sonne con figura de Universitario

En medio de este escenario, el periodista deportivo Peter Arévalo analizó el presente del 'Vikingo' y dio la sorpresa al compararlo con el lateral de Universitario, César Inga, quien es pieza clave en el esquema del entrenador uruguayo, Jorge Fossati a lo largo de esta temporada.

César Inga es titular en Universitario esta temporada

Durante la reciente edición del programa de YouTube, 'A Presión', el también narrador deportivo se dirigió a los hinchas de la 'Blanquirroja', quienes pedían como titular al lateral de Burnley, y fue categórico respecto a su titularidad en el 'equipo de todos', de cara al próximo proceso clasificatorio.

"Se los digo, el próximo proceso Sonne probablemente sea el titular, y no sé si sea titular por encima de Inga, yo no lo sé, de verdad. Pero toda la transmisión hoy en día (ayer) fue en torno a la novela Sonne", manifestó el popular Mr. Peet.

Oliver Sonne tuvo minutos en la derrota de Perú ante Paraguay

Vale recordar que el lateral derecho de la selección peruana, Oliver Sonne tuvo minutos en la caída de la 'Bicolor' ante Paraguay por la última jornada de las Eliminatorias Copa del Mundo 2026. El ex Silkeborg ingresó en lugar del 'Rayo' Luis Advíncula en la recta final del compromiso.

Próximo partido de Oliver Sonne con Burnley:

El equipo del 'Vikingo' volverá a tener acción este domingo 14 de septiembre ante Liverpool de la Premier League 2025-2026 en el Turf Moor Stadium. El choque se jugará a las 08:00 horas locales de Perú.