¿Deja el fútbol? Alexander Callens tendría nuevo rol tras difícil enfermedad, revelan en Grecia
El zaguero Alexander Callens ha impactado a los hinchas peruanos tras revelarse una llamativa noticia a poco de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Alexander Callens es para muchos hinchas uno de los futbolistas nacionales más importantes en la defensa, con experiencia en clubes del extranjero que le permitieron ser parte de la selección peruana. Ahora, y para sorpresa de los aficionados, su futuro tendría un rumbo inesperado.
Y es que el jugador peruano lleva meses sin jugar por una alteración cardíaca, la cual le ha impedido ser parte de los partidos de AEK Atenas y sobre todo en la Blanquirroja. Como era de esperarse, esta condición le impide realizar esfuerzos físicos intensos, por lo que lo mantiene lejos del deporte que tanto le apasiona.
Alexander Callens y una noticia que sorprende a hinchasAlexander Callens es uno de los zagueros peruanos más importantes | Foto: GLR
En medio de la situación del defensa peruano, el club griego tuvo que buscar alternativas para que pueda seguir vinculado a la institución. De esta manera, y según informó el periodista Gian Franco Zelaya en su cuenta de X, citando a Athletiko, la institución estaría considerando al defensor peruano como parte de su red de scouting en Sudamérica.
Trascendió que la idea de esta medida con Alexander Callens sería aprovechar al máximo su experiencia a nivel internacional y conocimiento del mercado regional para así captar nuevos talentos en beneficio de AEK Atenas.
Alexander Callens: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Alexander Callens tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.
