0

¿Deja el fútbol? Alexander Callens tendría nuevo rol tras difícil enfermedad, revelan en Grecia

El zaguero Alexander Callens ha impactado a los hinchas peruanos tras revelarse una llamativa noticia a poco de las Eliminatorias al Mundial 2026.

Erickson Acuña
Alexander Callens y una inesperada noticia desde Grecia.
Alexander Callens y una inesperada noticia desde Grecia. | Foto: Itea Sport
COMPARTIR

Alexander Callens es para muchos hinchas uno de los futbolistas nacionales más importantes en la defensa, con experiencia en clubes del extranjero que le permitieron ser parte de la selección peruana. Ahora, y para sorpresa de los aficionados, su futuro tendría un rumbo inesperado. 

Universitario de Deportes lucha por conquistar el Torneo Clausura.

PUEDES VER: ¡Desde Colombia! Universitario luce a su flamante refuerzo para ganar el Torneo Clausura 2025

Y es que el jugador peruano lleva meses sin jugar por una alteración cardíaca, la cual le ha impedido ser parte de los partidos de AEK Atenas y sobre todo en la Blanquirroja. Como era de esperarse, esta condición le impide realizar esfuerzos físicos intensos, por lo que lo mantiene lejos del deporte que tanto le apasiona. 

Alexander Callens y una noticia que sorprende a hinchas 

Alexander Callens es uno de los zagueros peruanos más importantes | Foto: GLR

En medio de la situación del defensa peruano, el club griego tuvo que buscar alternativas para que pueda seguir vinculado a la institución. De esta manera, y según informó el periodista Gian Franco Zelaya en su cuenta de X, citando a Athletiko, la institución estaría considerando al defensor peruano como parte de su red de scouting en Sudamérica.

Trascendió que la idea de esta medida con Alexander Callens sería aprovechar al máximo su experiencia a nivel internacional y conocimiento del mercado regional para así captar nuevos talentos en beneficio de AEK Atenas.

Alexander Callens: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Alexander Callens tiene un valor en el mercado actual de 800 mil €.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¡Sorpresivo! Andrés Andrade, ex Alianza Lima, será inscrito como fichaje de club campeón: "Acuerdo"

  2. Piero Quispe ya tendría nuevo equipo: está muy cerca de fichar por Sydney FC de Australia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano