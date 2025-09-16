Jean Ferrari viajará a Argentina y Brasil para la elección del nuevo técnico de Perú: "Es..."

Las Eliminatorias 2026 terminaron en Sudamérica y la selección peruana le dijo adiós al sueño mundialista al quedar lejos de la zona de clasificación. En medio de esta situación, y tras la salida de Óscar Ibáñez al cargo de entrenador, se conoció una importante noticia respecto a la elección del nuevo técnico que estará a cargo de Jean Ferrari.

El director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tendrá la labor de llamar al nuevo estratega para que tome las riendas del equipo y lograr así el objetivo de ir a la Copa del Mundo, aquel que fue esquivo para la Bicolor por segunda vez consecutiva. De esta manera, exadministrador de Universitario viajará el extranjero.

¿Quién asumirá el cargo de entrenador en la selección peruana?

“La próxima semana empieza a viajar para reunirse con posibles o con candidatos. La primera parada, Argentina, el primer lugar donde va a ir, y entiendo que va a tener dos o tres reuniones, luego creo que puede ir a Brasil, y de ahí hay que ver a dónde más va. Lo que me dicen es eso”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max por L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

En esa línea, explicó que esta metodología de Jean Ferrari es algo que ya lo hizo en Universitario cuando estaba a la cabeza, viendo los frutos posteriormente para alegría de todo el pueblo crema.

“Es una cuestión normal en Jean Ferrari… cuando ingresó a Universitario de Deportes, lo primero que hizo fue reestructurar. Él hizo muchos cambios cuando llegó a la ‘U’. Yo entiendo que esa metodología que ya le valió y le tuvo efecto positivo en él es algo que se está por replicar en la Federación”, agregó.

¿Cuándo jugará la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará en octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.