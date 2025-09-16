El millonario monto que ganará Universitario si juega con Barcelona en el Estadio Monumental

¡Locura en Ate! Líbero pudo conocer que Universitario de Deportes está cerca de afrontar un partido amistoso con Barcelona de España, club donde brilló Lionel Messi y en el cual actualmente se encuentra Lamine Yamal. Por ello, a continuación te contamos la asombrosa cifra de dinero que podría ganar la 'U' si se llega a concretar el compromiso con los azulgranas en el Estadio Monumental del Perú.

Como sabemos, a inicios de este año los cremas recibieron a Inter Miami en un encuentro sumamente atractivo, donde estuvieron 'La Pulga', Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre otras leyendas del fútbol mundial. Ahora, la empresa Sound Music Entertainment, misma que consiguió la llegada del cuadro de Florida a Ate, se encuentra en España realizando las gestiones respectivas con los de Cataluña para hacer que el calendario entre LaLiga y Liga 1 se ajuste para el choque internacional.

¿Cuánto ganará Universitario si enfrenta al Barcelona?

Según se pudo conocer, únicamente por realizarse este partido contra el Barcelona de Lamine Yamal, Universitario de Deportes recibirá 250 mil dólares. De momento, en caso se concrete el amistoso, no sabemos para qué destinará el dinero la escuadra merengue, que planea lucir un Estadio Monumental repleto para poner a la 'U' en los ojos del mundo entero.

¿Cuándo jugará Universitario vs. Barcelona?

Teniendo en cuenta que a fin de año Barcelona estará en Miami, Estados Unidos, para un duelo con Villarreal, se espera que el partido contra Universitario se lleve a cabo el 22 de diciembre. Sobre todo porque, en caso hayan playoffs por la Liga 1, se tiene programado que la última final se juegue el 21 del mismo mes. Pese a ello, todavía no hay una fecha confirmada y la situación podría cambiar.

Incluso, el periodista Gustavo Peralta informó mediante la señal de L1 MAX que las conversaciones marchan bien encaminadas para que los azulgranas viajen a Perú a fines de año y enfrenten a la 'U' en un duelo que quedará para la historia del fútbol peruano. Hasta ahora no se tiene mayor información, pero apenas se conozca otro detalle te lo brindaremos en las redes sociales del diario Líbero.