Dayanita en 'El valor de la verdad': a qué hora y dónde ver las polémicas declaraciones de la actriz cómica

¡Vuelve al sillón rojo para contarlo todo! La popular comediante, Dayanita, es la invitada estelar de 'El valor de la verdad' este domingo 14 de septiembre, programa conducido por Beto Ortiz en Panamericana Televisión. Su emisión promete echar 'chispas' de principio a fin.

Después de varios días de expectativa, ya se difundieron los adelantos que advierten de una entrevista potente, emotiva y reveladora, en la que la actriz hablará sin filtros de su vida personal, sus polémicas y sus heridas más profundas. Un episodio que muchos esperan, no solo por el interés que despierta, sino también por el valor humano de enfrentar verdades difíciles en público.

¿A qué hora ver este episodio y dónde?

El programa inicia a las 10:00 p.m. este domingo por Panamericana Televisión. Podrás seguirlo por señal abierta en el canal 5, y probablemente por sus señales en alta definición, además de posiblemente por plataformas digitales o redes sociales oficiales del programa.

¿Qué revelará Dayanita en 'El Valor de la Verdad'?

Los avances difundidos por el programa ya han dejado claro que esta entrevista tendrá momentos intensos. Entre lo que se ha adelantado que Dayanita hablará de su polémica condecoración en el Congreso, un reconocimiento promovido por el congresista Waldemar Cerrón por su trayectoria en el arte, del cual ella misma admite no entender completamente por qué fue elegida.

Asimismo, se tocará el tema de infidelidades y agresiones, en las que Dayanita menciona amenazas y maltratos durante su relación con Miguel Rubio. También se denuncian golpes, amenazas de muerte y humillaciones.

En el adelanto, aparece muy conmovida al hablar del distanciamiento con su padre fallecido, y cómo su ausencia le ha generado traumas que repercuten hasta hoy. También, se hace alusión a la dependencia económica en su relación. "¿Te usa?", "¿Eres su cajero automático?", se le oye decir al presentador.

Este episodio se perfila como uno de los más personales para Dayanita, quien se enfrenta a cuestionamientos públicos, críticas y escándalos recientes. Pero también parece una oportunidad para exponer desde su voz lo que muchos conocen solo por rumores.