Papa León XIV firmó y posó con la camiseta de Universitario e hinchas se emocionan: "Ya nos dio la bendición"

El Papa León XIV es peruano y no es ajeno a los clubes más representativos del país. Desde que asumió este cargo, diversos aficionados buscaban conocer de qué equipo es hincha el Pontífice. Muchos decían que era de Alianza Lima, otros de Juan Aurich; sin embargo, él no ha revelado esta información.

Para sorpresa de muchos, en las redes sociales se ha viralizado un video de una pequeña mostrándole al Papa León la camiseta de Universitario. El Pontífice quedó sorprendido, pero se animó a firmar y posar junto a la indumentaria del equipo crema.

Este momento fue retratado por diversas personas que se encontraban en el lugar. El rostro de la niña demostraba lo feliz que estaba con este momento único que estaba viviendo junto a Robert Francis Prevost Martínez.

Rápidamente, el post se hizo viral en las redes sociales y los aficionados del cuadro liderado por Jorge Fossati no dudaron en realizar diversos comentarios, los cuales aseguraban que ya fueron bendecidos por el máximo padre, otros estaban seguros de que después de este momento obtendrían el tricampeonato.

"El Papa ya nos dio la bendición", "A pesar en el Tri", "Amén", "Danos tu bendición Santo Padre", "Muy humilde", "Que bendiga a los delanteros", "Qué noble se muestra el Papa", "Con la fe intacta", "Vamos merengues", son algunos comentarios que acompañan el post.