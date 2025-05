Se reveló el video del Papa León XIV en el estadio que confirmaría su verdadero hinchaje

Recientemente se confirmó la elección de Robert Prevost como el sumo pontífice y sucesor del Papa Francisco. El estadounidense nacionalizado peruano adoptó el nombre de León XIV y de inmediato causó furor en las redes sociales por haber vivido casi toda su vida en el país sudamericano. Sin embargo, entre los amantes del deporte generó sensación porque presuntamente es hincha de Alianza Lima, uno de los clubes más importantes del Perú y populares en el continente.

Bajo esa premisa, ahora se filtró un video en redes sociales donde se puede apreciar al hombre religioso en un estadio y alentando al equipo de sus amores. Y es que en 'X', plataforma antes conocida como Twitter, ronda el metraje donde se le ve en un partido de los White Sox, equipo de béisbol profesional en Chicago, su ciudad de origen.

En síntesis, el Papa León XIV es hincha del equipo estadounidense y ello causó una enorme cantidad de comentarios en seguidores peruanos, que quieren saber si también es aficionado de Alianza Lima. Recordemos que el hecho de seguir a un equipo en determinado deporte no te impide ser fanático de otro en una disciplina distinta, es decir que no se descarta sea un blanquiazul más.

Recordemos que incluso el propio elenco de La Victoria dio a entender en sus redes sociales que Robert Prevost es hincha suyo, y ahora muchos especulan que, al igual que San Lorenzo con el Papa Francisco, ahora los dirigidos por Néstor Gorosito pueden salir campeones de la Copa Libertadores.

¿El Papa León XIV es hincha de Alianza Lima?

En TV Perú un periodista que fue cercano a él indicó lo siguiente: "Yo recuerdo haberlo visto en el 2018 en la festividad de la Cruz de Motupe. Es cercano a la juventud, a las parroquias, a las mujeres, al deporte. Él tiene inclinación al Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín".

Sin embargo, momentos después Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, indicó que realmente el Papa León XIV no simpatiza con ningún equipo del fútbol peruano debido a que no es su deporte favorito, por lo que todavía no se sabe si realmente es o no hincha de la escudra victoriana.