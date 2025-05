Mr. Peet no ocultó su fastidio en vivo tras empate de Alianza Lima ante Grau: "Un equipo..."

Alianza Lima no pudo en el Estadio Nacional ante Atlético Grau y perdió una gran oportunidad de alcanzar a Universitario de Deportes en la cima de la tabla del Torneo Apertura. Gran desazón se percibió en tienda blanquiazul, lo que generó una reacción inmediata del narrador deportivo de L1 MAX, Peter Arévalo.

El popular 'Mr. Peet' es una de las voces principales de las transmisiones en vivo del Torneo Apertura 2025. Si bien pudo dar a conocer los dos goles que se vivieron en el coloso José Díaz, hubo cierto malestar por ver que el cuadro blanquiazul no pudo conseguir tres puntos clave en la capital limeña ante un cuadro como los 'albos' que suele complicar a los rivales de turno.

Una vez que se dio el pitazo final en el recinto deportivo, Peter Arévalo expresó todo su sentir y criticó duramente al plantel blanquiazul por no afrontar en buen nivel los primeros 45 minutos. Y es que en ese lapso de tiempo fueron superados por el cuadro dirigido por Ángel Comizzo, quienes se adelantaron con el gol de Neri Bandiera.

"Alianza ha dejado pasar una oportunidad importantísima. Hoy tenían la oportunidad de acercarse, no ha sido así. Alianza Lima tuvo un primer tiempo malo. Un equipo con aspiraciones no puede entrar a jugar un partido con una apatía como lo hizo en los primeros 45 minutos", expresó Mr. Peet en la transmisión de L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Mr. Peet sorprendido con el gol anulado a Hernán Barcos

Si bien se comenta la desazón de Mr. Peet por el resultado final de Alianza Lima ante Atlético Grau, hubo un episodio durante el compromiso con el polémico gol anulado a Hernán Barcos. El periodista deportivo no se guardó nada durante la emisión del partido y fue notorio su sorpresa por la decisión del árbitro Edwin Ordóñez.

"No. Nada. O sea, esa cámara no te dice nada. Esa cámara no te dice nada, viejo… No, bueno… esa cámara no te dice nada", expresó Mr. Peet al ver que el juez principal anuló el gol del 'Pirata' en la primera parte del cotejo.