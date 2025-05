Hernán Barcos dejó tajante comentario sobre su gol anulado por mano: "Son situaciones..."

Alianza Lima igualó 1-1 con Atlético Grau en el Estadio Nacional y complicó sus aspiraciones para quedarse con el Torneo Apertura 2025. Este encuentro tuvo muchas jugadas polémicas, pero la más discutida ha sido la del gol anulado a Hernán Barcos en el primer tiempo. Sobre esta acción se refirió el 'Pirata' tras los 90 minutos de forma contundente.

Hernán Barcos y su tajante comentario sobre el gol que le anularon en el Alianza Lima vs. Atlético Grau

Como sucede tras los encuentros de Liga 1, el cuadro blanquiazul realizó una conferencia de prensa en la cual estuvo el atacante de 41 años, quien al ser consultado sobre su conquista no convalidada fue tajante al decir que en ningún momento sintió que le chocara en la mano, sino que sucedió eso con el futbolista que le hizo marcación en la jugada y lamentó que estas cosas ocurran muy seguido con los 'Íntimos'.

"En la jugada, no siento en ningún momento que me pega en la mano y como yo termino la jugada, me la invalida. Es más, yo pienso que le pega en la mano al defensor, pero el árbitro dice que en el VAR se ve lo contrario y por eso impide el gol. Son situaciones que pasan, lamentablemente está pasando bastante con nosotros", declaró el experimentado delantero argentino a los medios de comunicación.

Video: L1 MAX

¿Cómo fue el gol que le anularon a Hernán Barcos por mano?

Sin duda, el nacido en Bell Ville convirtió uno de sus más impresionantes golazos en el fútbol peruano este sábado ante Atlético Grau, pero tuvo el infortunio que sea invalidado. Ello ocurrió a los 41 minutos, cuando tras pase de Guillermo Enrique, acomodó el balón, se metió al área y sacó un disparo de sombrero que entró a la portería rival, dejando parado y sin reacción al arquero Patricio Álvarez.

Sin embargo, tras la celebración, el VAR revisó la acción por unos minutos y, de acuerdo a las cámaras que analizaron, pudieron ver que previo al tanto impactó la pelota en la mano del argentino. Ello hizo que llamaran a juez principal Edwin Ordóñez a la pantalla y después de verla, decidió anular la conquista.

Video: L1 MAX

Sin embargo, lo ocurrido no hizo que Barcos se desesperara y siguió insistiendo hasta que encontró su premio a los 87 minutos luego de una revisión del videoarbitraje, cuando aprovechó un pivoteo de cabeza de Kevin Quevedo tras tiro de esquina por izquierda para con un disparo en el área chica mande el esférico a las redes.

Video: L1 MAX