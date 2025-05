La dura noticia que recibió Alianza Lima sobre sanción a Pablo Ceppelini: "No hay..."

Alianza Lima inició la temporada 2025 con muchas emociones, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores, sin embargo, perdió a una de sus principales figuras en el ataque. Y es que el volante Pablo Ceppelini fue sancionado por la Conmebol con cuatro meses sin participar en competiciones de la región.

Esto debido a los hechos ocurridos en el encuentro ante Boca Juniors que se disputó en La Bombonera por la vuelta de la Fase 3 de la Copa, y que dejó al ‘Xeneize’ eliminado. En ese contexto, y semanas después de la decisión del ente máximo del fútbol sudamericano, una nueva noticia se dio a conocer.

¿Qué pasó con Pablo Ceppelini tras dura sanción de la Conmebol?

Vale mencionar que ante los 4 meses sin jugar torneos internacionales, la institución blanquiazul comenzó a trabajar en su caso para que sea habilitado. Sin embargo, la periodista Ana Lucía Rodríguez reveló en L1 MAX que no existe una fecha clara para conocer una resolución.

“A mí en un inicio me dijeron 10 días, pero después, cuando volví a consultar, me dijeron que no hay una fecha. En Alianza están a la espera de eso. Si bien hay optimismo, porque en el video que se expuso no hay nada, no hay algo donde digan que Ceppelini es culpable o que haya generado insultos a la gente de Boca, no hay nada, por eso están a la espera de una respuesta, pero no hay una fecha favorable según lo que volví a consultar”, dijo en la previa del partido Alianza Lima vs. Atlético Grau.

Pablo Ceppelini: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Pablo Ceppelini tiene un valor en el mercado actual de 400 mil €.