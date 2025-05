Ángel Comizzo sorprendió con grave denuncia tras empate con Alianza Lima: "Fue lamentable..."

Alianza Lima no logró pasar del empate 1-1 ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Apertura 2025. No obstante, nuevamente la polémica arbitral fue el foco de atención en este encuentro. Sobre ello, el DT de los 'Albos', Ángel Comizzo no se quedó callado y compareció ante los medios realizando una grave denuncia.

Resulta que en la zona mixta tras finalizar el partido disputado en el Estadio Nacional de Lima, el estratega argentino declaró ante los medios y reveló que su comando técnico fue víctima de actos de discriminación. Sin embargo, lo más grave del asunto es que aseguró que denunciaron estos lamentables sucesos ante el comisario del partido y el cuarto árbitro, quienes no tomaron medidas en el asunto.

"Hubieron agresiones discriminatorias con respecto a algunos integrantes del cuerpo técnico, el comisario hizo caso omiso a nuestros reclamos, el cuarto árbitro se reía y en ningún momento solicitó la presencia del árbitro para al menos recomendar a la gente que eso no está bien. Lo que pasó hoy fue lamentable, pero si los responsables se ríen y hacen caso omiso como el cuarto árbitro entonces estamos jodi***", declaró para Jax Latin Media y los demás medios presentes.

Video: Jax Latin Media

Comizzo solicitó sanciones por discriminación en el empate ante Alianza Lima

Asimismo, el ex DT de Universitario, solicitó a la organización tomar las medidas necesarias ante estos hechos. De igual forma, volvió a cuestionar al comisario del partido y al arbitraje por su falta de acción ante estos lamentables sucesos.

"Tienen que tomar las medidas que tienen que tomar, así como en todo el mundo, porque estas cosas no pueden pasar. En Grau, un hincha estuvo insultando a un jugador de Cienciano, se paró el partido y se recomendó lo que tenían que hacer y acá tanto el comisario como el cuarto árbitro hicieron caso omiso a nuestros reclamos. Es increíble lo que pasó", añadió.

Ángel Comizzo analizó el empate ante Alianza Lima

De igual manera, Comizzo fue consultado por su análisis tras el empate ante los blanquiazules. Al respecto, el técnico de Atlético Grau no dudó en elogiar el gran rendimiento que mostraron sus pupilos y aseguró que merecían la victoria.

"Me voy con la sensación de ver un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que realmente me da placer dirigir, me da gusto trabajar con estos jugadores. La sensación es muy amarga porque creo que el equipo merecía la victoria. Estoy orgulloso de dirigir a este equipo", afirmó.