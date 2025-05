¿Se irá de Alianza? Revelan el fuerte motivo por el que Bassco Soyer no juega con Gorosito

Alianza Lima se enfoca en ganar el título nacional de la Liga 1 y hacer historia en la Copa Libertadores. Por ello, priorizó el mercado de fichajes en el que sorprendió con buenos refuerzos. En ese contexto, y en pleno Torneo Apertura, el futbolista Bassco Soyer comenzó a dar la hora.

Uno de los 'Potrillos' que más destacó en las últimas temporadas fue el joven futbolista, quien ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección peruana Sub 20. No obstante, su no inclusión en el equipo de Néstor Gorosito, generó debate entre los hinchas, pues muchos consideran que puede aportar en el plantel

¿Por qué Bassco Soyer no juega en el primer equipo de Alianza Lima?

Según contó Mr. Peet en la previa del partido del elenco blanquiazul ante Atlético Grau por L1 MAX, esto se debería a un tema futbolístico, pues aseguró que el otro ‘Potrillo’ Piero Cari habría sorprendido más al entrenador argentino, por lo que estaría apostando por su juego.

“Hicimos la consulta, en medio de tantos rumores, porque se dicen muchas cosas de la no continuidad en el equipo de Bassco Soyer. El tema es estrictamente futbolístico. A Gorosito lo ha impresionado lo que hace Piero Cari en los entrenamientos. Entonces, eso es básicamente… Quien tiene más protagonismo en el torneo de reservas es Soyer, pero a Gorosito le gusta más Piero Cari”, indicó.

Bassco Soyer: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el guardameta Bassco Soyer tiene un valor en el mercado actual de 100 mil €.