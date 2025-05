Mr. Peet estalló tras el gol anulado a Hernán Barcos con Alianza: "Etiqueten para que me boten..."

Alianza Lima no logró triunfar en el Estadio Nacional ante Atlético Grau de Ángel Comizzo. Un marcador de 1-1 que complica las posibilidades de los blanquiazules en acercarse a la cima del Torneo Apertura. Sin embargo, una acción ha dejado mucha polémica con respecto al gol anulado a Hernán Barcos. Una situación que ha repercutido a hinchas y periodistas deportivos, como el conocido Mr. Peet.

Durante su programa en Youtube llamado "Madrugol", el narrador deportivo dejó en claro que no hay imágenes determinantes para que se invalide la anotación del 'Pirata'. Recalca que dentro de las normativas del VAR debe cumplirse la observación de varias tomas, y no únicamente alguna que deja dudas para la vista de todos.

Por si fuera poco, dejó en claro que su opinión no se hará omiso ante este tipo de situaciones, pese a todas las críticas y/o comentarios que recibe en redes sociales sobre su postura ante hechos que involucra a Alianza Lima en la Liga 1.

"Si se hubiese dado el protocolo correcto con el uso de imágenes, yo no digo nada. Se utilizó una imagen, la peor de todas. No queda claro, no me dice a mí nada la mano de quién fue, o si es que hubo mano. Obviamente, el que no es hincha de Alianza va a decir que está clarísima. Encima esa única imagen te dejaba dudas. A mí me c… lo que la gente diga de mí, yo por lo que la gente diga o deje de decir de mí… o me etiqueten para que me boten, no voy a dejar de decir lo que pienso. No existe, no hay una imagen fehaciente que diga si hubo mano y ver la mano de quién fue", manifestó Peter Arévalo.

Mr. Peet apuntó contra el juego de Alianza Lima

Fuera de estas decisiones arbitrales, Mr. Peet apuntó contra la intensidad de juego que mostró Alianza Lima en un duelo clave para escalar en la tabla de posiciones del Torneo Apertura. Durante la transmisión en vivo de L1 MAX, el narrador deportivo fue tajante con su postura hacia el equipo blanquiazul.

"Alianza ha dejado pasar una oportunidad importantísima. Hoy tenían la oportunidad de acercarse, no ha sido así. Alianza Lima tuvo un primer tiempo malo. Un equipo con aspiraciones no puede entrar a jugar un partido con una apatía como lo hizo en los primeros 45 minutos", expresó.