Tini Stoessel dará concierto en Perú este 2026: fecha, precios, zonas y cuándo inicia la preventa

¡Tini regresa a Lima este 2026! La popular e icónica cantante argentina volverá a pisar suelo peruano luego de aproximadamente 4 años, y esta vez se alista para un show inolvidable que ya ha generado expectativa entre los fans, pues se asegura que 'Futttura' será un evento lleno de mucha nostalgia, emociones encontradas y mucho más, ya que será el reflejo de lo que ha sido su exitosa carrera a lo largo del tiempo.

El espectáculo, que ya ha tenido varias fechas en ciudades de Argentina desde octubre hasta diciembre 2025, llegará este sábado 30 de mayo al Perú para estremecer a su público amante de cada una de sus etapas y tendrá lugar en el Estadio Nacional.

Futttura, de Tini, llega este 2026 a Lima en el Estadio Nacional / FOTO: Joinnus

La estrella ha organizado una increíble puesta en escena que desarrollará cómo ha sido su trayectoria artística a partir de su salto a la fama desde la famosa y recordada serie de Disney, 'Violetta', hasta la actualidad en la que sigue cautivando a millones con su gran talento y carisma que la representa. Conoce los detalles del concierto a continuación.

¿Cuándo será la preventa para Futttura en Lima?

Si quieres acceder a la preventa de Tini en Perú, solo deberás estar atento los días 15 y 16 de enero desde las 11:00 a.m., ya que son las únicas fechas que se han programado para la venta anticipada antes de habilitar la general, la cual se dará oficialmente el sábado 17.

Este privilegio será para usuarios que tengan la tarjeta BBVA y la puedan usar como medio de pago. Las entradas se lanzarán por medio de la plataforma digital Joinnus, por ello es recomdable generar una cuenta previo al día de la preventa, así evitar inconvenientes que retrasen la compra.

¿Cuáles son los precios para Futttura en Lima?

En el caso de la preventa, los costos van desde los 212 soles, pero solo se podrá acceder a este beneficio contando con la tarjeta del BBVA. Se aplica un 15% al monto original.

Campo A FUTTTURA: S/ 645.5

S/ 645.5 Campo B LA TRIPLE T: S/ 476

S/ 476 Tribuna Occidente MIÉNTEME: S/ 552.5

S/ 552.5 Tribuna Oriente VIOLETTA: S/ 552.5

S/ 552.5 Tribuna Norte APDAYC: S/ 212.5

Futttura llega a Lima este 30 de mayo / FOTO: Joinnus

Los precios sin la promoción de BBVA son los siguientes: