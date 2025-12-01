Preventa para Ricardo Montaner en Lima inicia este 5 de diciembre en Teleticket: precios, zonas y fecha de show

El esperado retorno de Ricardo Montaner a los escenarios incluye una parada en Lima como parte de su gira mundial "El Último Regreso World Tour 2026", generando gran expectativa entre sus seguidores peruanos. Con varias décadas de trayectoria, éxitos que marcaron generaciones y una legión de fans en el país, su concierto se perfila como uno de los eventos musicales más importantes del año.

Los amantes de sus baladas y su romanticismo tienen ahora la oportunidad de vivir de cerca un repaso de sus grandes éxitos en el corazón de la capital. El show en Lima promete una producción especial, con montaje moderno y una puesta en escena capaz de revivir clásicos imperdibles. Para quienes planean asistir, es clave estar atentos al calendario de venta de entradas y aprovechar la preventa con descuento.

Fecha del concierto y detalles de la gira

El concierto se realizará el 30 de mayo de 2026 y está programado para llevarse a cabo en el recinto Costa 21- Multiespacio Costa 21, en el distrito de San Miguel, Lima. Este concierto forma parte de la gira internacional "El Último Regreso World Tour 2026", con la que Montaner retorna a los escenarios tras su pausa.

Preventa de entradas: fechas y beneficios

La preventa se realizará el 5 y 6 de diciembre, desde las 10:00 a. m.

Durante la preventa, habrá un descuento de hasta 15% si pagas con tarjetas del banco BBVA a través de la plataforma Teleticket.

Se recomienda comprar con anticipación, debido a la alta demanda esperada.

¿Cómo comprar tus entradas?

Ingresa al portal oficial de Teleticket en las fechas de preventa (5 y 6 de diciembre) a partir de las 10:00 a. m.

Busca el evento "Ricardo Montaner - El Último Regreso World Tour 2026 - Lima (Costa 21)" en la lista de conciertos.

Selecciona la zona de tu preferencia y la cantidad de entradas que deseas comprar.

Para obtener el 15% de descuento, utiliza una tarjeta BBVA como medio de pago.

Finaliza la compra y guarda tu confirmación (e-ticket / QR) para el ingreso al concierto.

La gira "El Último Regreso" representa un homenaje al legado de Ricardo Montaner, por lo que se espera un espectáculo cargado de emoción y nostalgia. Serán interpretados sus más grandes éxitos, abarcando todas las etapas de su carrera. Entre los temas más esperados por el público destacan "Me va a extrañar", "Bésame" o "Tan enamorados".

El concierto en Costa 21 combinará una producción moderna, sonido de calidad y un ambiente íntimo pero vibrante, ideal para disfrutar la voz inconfundible de Montaner y revivir recuerdos a través de su música.