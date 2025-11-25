- Hoy:
Dua Lipa cantará "Cariñito" en su concierto en el Estadio de San Marcos - VIDEO
La conocida cantante británica interpretará esta popular cumbia peruana durante su concierto este martes 25 de noviembre. Más detalles en la nota.
El concierto de Dua Lipa HOY, martes 25 de noviembre. El performance de la artista generó intriga entre sus seguidores, ya que diversos fanáticos querían saber qué tema peruano cantaría. Para la alegría de muchos, la interrogante ya fue resuelta.
Diversas personas que se encuentran en los exteriores del Estadio San Marcos revelaron que durante la prueba de sonido lograron escuchar a la cantante interpretando el tema "Cariñito", una conocida canción de cumbia en el país.
Recordemos que, Dua Lipa ha realizado un homenaje musical en cada país que ha visitado. La mayoría de canciones que interpretó eran de rock, pero en Perú esto cambiará rotundamente.
Dua Lipa saludó a sus fanáticos peruanos
La cantante británica llegó a Perú a bordo de un jet privado y se está hospedando en Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingreso por una vía secundaria para no ser abordada por los medios de comunicación y seguidores, que se encontraban en la puerta principal.
A pesar de que llegó de manera directa al hotel, no dudó en saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le daban la bienvenida al país. Horas después, la cantante se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos.
