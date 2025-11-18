Concierto de Reik en Perú 2026: fecha, precios y cuándo inicia la preventa en Teleticket

La aclamada banda mexicana Reik, conformada por Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, ha confirmado su tan esperado regreso a Lima como parte de su exitosa gira internacional "Tour 2026". Este anuncio ha generado una ola de entusiasmo entre sus miles de seguidores peruanos, quienes tendrán la oportunidad de corear en vivo los grandes éxitos de la banda que ha sabido evolucionar del pop-rock a las baladas más románticas y colaboraciones urbanas.

El trío, con más de dos décadas de trayectoria musical y éxitos que incluyen temas emblemáticos como "Me duele amarte", "Noviembre sin ti", "Me Niego" y "Amigos con derechos", promete ofrecer un espectáculo inolvidable. La presentación en Lima será una parada clave en su ruta por Latinoamérica, celebrando su legado y la conexión inquebrantable que tienen con su público.

Teleticket comienza preventa para Reik este 21 de noviembre / FOTO: Masterlive

La producción del evento ya ha revelado todos los detalles necesarios para que los fans aseguren su lugar: la fecha, el recinto, los precios de las entradas y, lo más importante, cuándo inicia la ansiada preventa a través de Teleticket.

Fecha y lugar confirmado del concierto de Reik en Lima

Reik ofrecerá un único concierto en la capital peruana, por lo que se espera una demanda masiva de entradas.

Fecha del show: miércoles 14 de mayo de 2026.

Lugar del show: Multiespacio Costa 21 - Costa Verde S/N - San Miguel, Lima.

El evento, que tiene una hora de inicio estimada a las 9:00 p.m., será una noche para repasar los éxitos de dos décadas de carrera, fusionando la nostalgia de sus baladas con la energía de sus temas más recientes.

Preventa Exclusiva en Teleticket: fecha y descuento

Inicio de la Preventa: Viernes 21 de noviembre de 2025, desde las 10:00 a.m.

Fin de la Preventa: Sábado 22 de noviembre de 2025, o hasta agotar el stock promocional.

Descuento: Se aplicará un 15% de descuento al pagar exclusivamente con tarjetas Interbank (Débito o Crédito, excepto tarjetas empresariales ni Rappicard).

Venta General: Iniciará inmediatamente después de que finalice la preventa (o se agote el stock promocional), con precios regulares para todos los medios de pago.

Precios de las Entradas (preventa y precio regular)

A continuación, se detalla la estructura de precios para las entradas, incluyendo el descuento especial de la preventa Interbank:

PLATINUM ASIENTOS : S/ 280.00 - S/ 330.00

: S/ 280.00 - S/ 330.00 VIP ASIENTOS: S/ 210.00 - S/ 247.00

S/ 210.00 - S/ 247.00 GENERAL: S/ 120.00 - S/ 142.00

Reik anuncia concierto este 14 de mayo en Costa 21 / FOTO: Masterlive

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

La venta de entradas se realizará únicamente a través de la página web oficial de Teleticket y requiere seguir pasos clave, especialmente para acceder al descuento: