Shakira en Lima 2025: horarios, ruta de acceso y todo sobre sus conciertos del 15, 16 y 18 de noviembre

Shakira llega a Lima para ofrecer un espectáculo imperdible este sábado 15 de noviembre de 2025, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El esperado show tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima y promete ser una experiencia vibrante, con producción de alto nivel, éxitos clásicos y una puesta en escena diseñada para sus seguidores peruanos.

La demanda para ver a la 'loba' sobre el escenario del recinto en vivo fue tan alta que se han programado tres fechas consecutivas en Lima: 15, 16 y 18 de noviembre. ¿Qué se sabe sobre lo que será este fin de semana?

¿Cuáles son los horarios oficiales para el concierto de Shakira?

Las puertas del Estadio Nacional abrirán a partir de las 4:00 p.m. para el espectacular evento de este sábado 15 de noviembre. El show está programado para iniciar aproximadamente a las 8:30 p.m. en las tres fechas previstas (15, 16 y 18 de noviembre) en Lima.

Ruta de acceso y recomendaciones para llegar al Estadio Nacional

El concierto tendrá lugar en el Estadio Nacional, ubicado en la Av. José Díaz s/n, en la zona de Santa Beatríz, Lima. Debido al cierre de calles y al alto flujo de asistentes, se sugiere utilizar transporte público o aplicativos de taxi en lugar de vehículos particulares. Al llegar con anticipación, se evitarán las aglomeraciones y esperas largas en los accesos.

Shakira en Lima: rutas de acceso al show / FOTO: Teleticket

Verifica que lleves tu entrada, ya sea en formato físico o digital (según lo indicado por el promotor). Evita llevar objetos prohibidos: desde artículos como cámaras profesionales, botellas, paraguas hasta palos para selfies, la producción ha señalado cuáles no se permiten.

Disponibilidad de entradas

Shakira en Lima para conciertos del 15, 16 y 18 de noviembre / FOTO: Masterlive

Las entradas para los días 15 y 16 están agotadas. Para el 18 de noviembre aún hay localidades en venta por medio de la plataforma oficial de Teleticket.