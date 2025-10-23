- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
Morat confirma único concierto en Perú: será en Arequipa y esta es la fecha del evento
La banda mexicana regresa a Perú para alegría de sus fanáticos. Conoce cuándo inicia la preventa del concierto de Morat este 2025.
Morat confirmó que regresará a Perú. El grupo colombiano anunció que dará un concierto en Arequipa como parte de su gira internacional 'Asuntos Pendientes Tour'. La noticia generó una gran alegría entre los fanáticos, quienes podrán disfrutar de las diversas canciones de la banda.
Los seguidores de Morat buscan conocer detalles de la preventa de entradas, fecha del concierto y lugar donde se realizará el espectáculo que está pactado para este 2025. La expectativa es muy alta, porque han realizado sold out en cada ciudad que han visitado.
Morat en Perú 2025: Fecha del concierto en Arequipa
El concierto de Morat será el viernes 5 de diciembre en el Jardín de la Cerveza, uno de los establecimientos más populares del país. El lugar cuenta con un espacio para miles de personas, por ello, se espera que sus seguidores puedan acceder a una entrada.
El concierto de Morat será el viernes 5 de diciembre.
Teleticket Morat: venta de entradas
La preventa de Morat en Arequipa 2025 será mediante la plataforma de Teleticket. Desde las 10:00 de la mañana del martes 28 y miércoles 29 de octubre, los seguidores de la banda mexicana podrán adquirir sus boletos para el concierto.
Los clientes de Interbank accederán a un descuento exclusivo de 15%, el cual es válido para las diversas zonas del concierto. Tras finalizar la preventa, se habilitará la venta generar con cualquier medio de pago a favor de los ciudadanos.
- 1
Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos
- 2
Confirman marcha para el 25 de octubre en Lima: hora y puntos de concentración rumbo al Congreso
- 3
App del Banco de la Nación se cayó: usuarios presentaron problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50