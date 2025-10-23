0
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs Universitario HOY por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Morat confirma único concierto en Perú: será en Arequipa y esta es la fecha del evento

La banda mexicana regresa a Perú para alegría de sus fanáticos. Conoce cuándo inicia la preventa del concierto de Morat este 2025.

Roxana Aliaga
El concierto de Morat de realizará el 5 de diciembre en Arequipa.
El concierto de Morat de realizará el 5 de diciembre en Arequipa. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
COMPARTIR

Morat confirmó que regresará a Perú. El grupo colombiano anunció que dará un concierto en Arequipa como parte de su gira internacional 'Asuntos Pendientes Tour'. La noticia generó una gran alegría entre los fanáticos, quienes podrán disfrutar de las diversas canciones de la banda.

Las entradas para el evento de octubre son válidas para la nueva fecha, y quienes deseen reembolso podrán solicitarlo entre el 23 y 30 de octubre a través de Teleticket.

PUEDES VER: Anuel AA confirma nueva fecha de concierto en Lima para 2025: ¿cuándo y dónde será?

Los seguidores de Morat buscan conocer detalles de la preventa de entradas, fecha del concierto y lugar donde se realizará el espectáculo que está pactado para este 2025. La expectativa es muy alta, porque han realizado sold out en cada ciudad que han visitado.

Morat en Perú 2025: Fecha del concierto en Arequipa

El concierto de Morat será el viernes 5 de diciembre en el Jardín de la Cerveza, uno de los establecimientos más populares del país. El lugar cuenta con un espacio para miles de personas, por ello, se espera que sus seguidores puedan acceder a una entrada.

teleticket morat

El concierto de Morat será el viernes 5 de diciembre.

Teleticket Morat: venta de entradas

La preventa de Morat en Arequipa 2025 será mediante la plataforma de Teleticket. Desde las 10:00 de la mañana del martes 28 y miércoles 29 de octubre, los seguidores de la banda mexicana podrán adquirir sus boletos para el concierto.

Los clientes de Interbank accederán a un descuento exclusivo de 15%, el cual es válido para las diversas zonas del concierto. Tras finalizar la preventa, se habilitará la venta generar con cualquier medio de pago a favor de los ciudadanos.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. Municipalidad de San Juan de Lurigancho inicia obra tras 35 años de espera: mejorará la calidad de vida de vecinos

  2. Confirman marcha para el 25 de octubre en Lima: hora y puntos de concentración rumbo al Congreso

  3. App del Banco de la Nación se cayó: usuarios presentaron problemas para cobrar sueldo y entidad se pronuncia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano