Morat confirma único concierto en Perú: será en Arequipa y esta es la fecha del evento

Morat confirmó que regresará a Perú. El grupo colombiano anunció que dará un concierto en Arequipa como parte de su gira internacional 'Asuntos Pendientes Tour'. La noticia generó una gran alegría entre los fanáticos, quienes podrán disfrutar de las diversas canciones de la banda.

Los seguidores de Morat buscan conocer detalles de la preventa de entradas, fecha del concierto y lugar donde se realizará el espectáculo que está pactado para este 2025. La expectativa es muy alta, porque han realizado sold out en cada ciudad que han visitado.

Morat en Perú 2025: Fecha del concierto en Arequipa

El concierto de Morat será el viernes 5 de diciembre en el Jardín de la Cerveza, uno de los establecimientos más populares del país. El lugar cuenta con un espacio para miles de personas, por ello, se espera que sus seguidores puedan acceder a una entrada.

Teleticket Morat: venta de entradas

La preventa de Morat en Arequipa 2025 será mediante la plataforma de Teleticket. Desde las 10:00 de la mañana del martes 28 y miércoles 29 de octubre, los seguidores de la banda mexicana podrán adquirir sus boletos para el concierto.

Los clientes de Interbank accederán a un descuento exclusivo de 15%, el cual es válido para las diversas zonas del concierto. Tras finalizar la preventa, se habilitará la venta generar con cualquier medio de pago a favor de los ciudadanos.