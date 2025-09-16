0
Setlist completo de Alejandro Sanz en Lima 2026: todos los temas que estarán en la gira '¿Y ahora qué?'

El popular baladista español ha emocionado a sus fanáticos en Perú con la llegada de su gira en febrero de 2026. ¿Qué canciones sonarán sobre el escenario?

Redacción Líbero Tendencias
Alejandro Sanz en concierto de Lima: revisa el setlist para el show en 2026
Alejandro Sanz en concierto de Lima: revisa el setlist para el show en 2026 | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
El próximo 25 de febrero de 2026, Alejandro Sanz regresará a Lima para una noche que promete ser inolvidable. Será en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial ¿Y Ahora Qué?. Para muchos fanáticos, esta fecha ya está marcada en rojo desde que se anunció la preventa de entradas (que empezó el 16 de septiembre), pues es la oportunidad de revivir clásicos que han sido banda sonora de vidas y disfrutar de nuevas canciones que han cobrado fuerza recientemente.

El español, reconocido por su habilidad para emocionar en vivo, suele organizar sus conciertos con una mezcla de canciones nuevas de su última etapa musical junto a los éxitos de siempre como "Corazón partío", "Amiga mía", "No es lo mismo" o "Cuando nadie me ve". Conociendo cómo ha sido el repertorio en sus conciertos recientes, es posible adelantar cuáles canciones podrían formar parte de su setlist en Lima.

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz se presentará en el Estadio Nacional en febrero 2026/ FOTO: Masterlive

Setlist previsto para el concierto de Alejandro Sanz en 2026

Basado en los conciertos que Alejandro Sanz ha realizado recientemente en la gira ¿Y Ahora Qué?, este es un setlist estimado para Lima. No hay confirmación oficial de que todas estas canciones se interpretarán, pero las probabilidades de que gran parte estén son altas:

  • Desde cuándo
  • Capitán Tapón
  • La música no se toca
  • Por bandera
  • Bésame
  • A la primera persona
  • Mi soledad y yo
  • El vino de tu boca
  • Try to save your song
  • Quisiera ser
  • Hoy no me siento bien
  • Regálame la silla donde te esperé
  • Amiga mía
  • Deja que te bese
  • Cuando nadie me ve
  • El alma al aire
  • Mi marciana
  • Aquello que me diste
  • Yo te traigo
  • No es lo mismo
  • Y, ¿si fuera ella?
  • ¿Lo ves?
  • Corazón partío

Datos confirmados del concierto

  • Fecha: 25 de febrero de 2026
  • Lugar: Estadio Nacional, Lima
  • Inicio de preventa: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m., para clientes con tarjeta Interbank (descuentos hasta 15 %)
  • Dónde comprar: Plataforma Teleticket

Precios por zona (Preventa y precios regulares)

Aquí los precios confirmados para las distintas zonas, tanto en preventa con Interbank como los precios regulares:

  • Platinum Central (asiento numerado): S/ 480 - S/ 565
  • Platinum Lateral (numerado): S/ 390 - S/ 459
  • VIP (asiento numerado): S/ 340 - S/ 399
  • Preferencial: S/ 240 - S/ 282
  • Occidente 1 (numerado): S/ 390 -S/ 459
  • Occidente 2 (numerado): S/ 340 - S/ 399
  • Oriente 1 (numerado): S/ 390 - S/ 459
  • Oriente 2 (numerado): S/ 340 - S/ 399
  • Tribuna Norte: S/ 165 - S/ 194
