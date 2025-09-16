- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
Setlist completo de Alejandro Sanz en Lima 2026: todos los temas que estarán en la gira '¿Y ahora qué?'
El popular baladista español ha emocionado a sus fanáticos en Perú con la llegada de su gira en febrero de 2026. ¿Qué canciones sonarán sobre el escenario?
El próximo 25 de febrero de 2026, Alejandro Sanz regresará a Lima para una noche que promete ser inolvidable. Será en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial ¿Y Ahora Qué?. Para muchos fanáticos, esta fecha ya está marcada en rojo desde que se anunció la preventa de entradas (que empezó el 16 de septiembre), pues es la oportunidad de revivir clásicos que han sido banda sonora de vidas y disfrutar de nuevas canciones que han cobrado fuerza recientemente.
El español, reconocido por su habilidad para emocionar en vivo, suele organizar sus conciertos con una mezcla de canciones nuevas de su última etapa musical junto a los éxitos de siempre como "Corazón partío", "Amiga mía", "No es lo mismo" o "Cuando nadie me ve". Conociendo cómo ha sido el repertorio en sus conciertos recientes, es posible adelantar cuáles canciones podrían formar parte de su setlist en Lima.
Alejandro Sanz se presentará en el Estadio Nacional en febrero 2026/ FOTO: Masterlive
Setlist previsto para el concierto de Alejandro Sanz en 2026
Basado en los conciertos que Alejandro Sanz ha realizado recientemente en la gira ¿Y Ahora Qué?, este es un setlist estimado para Lima. No hay confirmación oficial de que todas estas canciones se interpretarán, pero las probabilidades de que gran parte estén son altas:
- Desde cuándo
- Capitán Tapón
- La música no se toca
- Por bandera
- Bésame
- A la primera persona
- Mi soledad y yo
- El vino de tu boca
- Try to save your song
- Quisiera ser
- Hoy no me siento bien
- Regálame la silla donde te esperé
- Amiga mía
- Deja que te bese
- Cuando nadie me ve
- El alma al aire
- Mi marciana
- Aquello que me diste
- Yo te traigo
- No es lo mismo
- Y, ¿si fuera ella?
- ¿Lo ves?
- Corazón partío
Datos confirmados del concierto
- Fecha: 25 de febrero de 2026
- Lugar: Estadio Nacional, Lima
- Inicio de preventa: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m., para clientes con tarjeta Interbank (descuentos hasta 15 %)
- Dónde comprar: Plataforma Teleticket
Precios por zona (Preventa y precios regulares)
Aquí los precios confirmados para las distintas zonas, tanto en preventa con Interbank como los precios regulares:
- Platinum Central (asiento numerado): S/ 480 - S/ 565
- Platinum Lateral (numerado): S/ 390 - S/ 459
- VIP (asiento numerado): S/ 340 - S/ 399
- Preferencial: S/ 240 - S/ 282
- Occidente 1 (numerado): S/ 390 -S/ 459
- Occidente 2 (numerado): S/ 340 - S/ 399
- Oriente 1 (numerado): S/ 390 - S/ 459
- Oriente 2 (numerado): S/ 340 - S/ 399
- Tribuna Norte: S/ 165 - S/ 194
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50