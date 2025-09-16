Setlist completo de Alejandro Sanz en Lima 2026: todos los temas que estarán en la gira '¿Y ahora qué?'

El próximo 25 de febrero de 2026, Alejandro Sanz regresará a Lima para una noche que promete ser inolvidable. Será en el Estadio Nacional, como parte de su gira mundial ¿Y Ahora Qué?. Para muchos fanáticos, esta fecha ya está marcada en rojo desde que se anunció la preventa de entradas (que empezó el 16 de septiembre), pues es la oportunidad de revivir clásicos que han sido banda sonora de vidas y disfrutar de nuevas canciones que han cobrado fuerza recientemente.

El español, reconocido por su habilidad para emocionar en vivo, suele organizar sus conciertos con una mezcla de canciones nuevas de su última etapa musical junto a los éxitos de siempre como "Corazón partío", "Amiga mía", "No es lo mismo" o "Cuando nadie me ve". Conociendo cómo ha sido el repertorio en sus conciertos recientes, es posible adelantar cuáles canciones podrían formar parte de su setlist en Lima.

Alejandro Sanz se presentará en el Estadio Nacional en febrero 2026/ FOTO: Masterlive

Setlist previsto para el concierto de Alejandro Sanz en 2026

Basado en los conciertos que Alejandro Sanz ha realizado recientemente en la gira ¿Y Ahora Qué?, este es un setlist estimado para Lima. No hay confirmación oficial de que todas estas canciones se interpretarán, pero las probabilidades de que gran parte estén son altas:

Desde cuándo

Capitán Tapón

La música no se toca

Por bandera

Bésame

A la primera persona

Mi soledad y yo

El vino de tu boca

Try to save your song

Quisiera ser

Hoy no me siento bien

Regálame la silla donde te esperé

Amiga mía

Deja que te bese

Cuando nadie me ve

El alma al aire

Mi marciana

Aquello que me diste

Yo te traigo

No es lo mismo

Y, ¿si fuera ella?

¿Lo ves?

Corazón partío

Datos confirmados del concierto

Fecha : 25 de febrero de 2026

: 25 de febrero de 2026 Lugar: Estadio Nacional, Lima

Estadio Nacional, Lima Inicio de preventa: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m., para clientes con tarjeta Interbank (descuentos hasta 15 %)

Martes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m., para clientes con tarjeta Interbank (descuentos hasta 15 %) Dónde comprar: Plataforma Teleticket

Precios por zona (Preventa y precios regulares)

Aquí los precios confirmados para las distintas zonas, tanto en preventa con Interbank como los precios regulares: