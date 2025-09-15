¿Feid en Lima? Anuncian concierto gratis: dónde y a qué hora iniciaría la presentación del 'Ferxxo'
Miles de fanáticos de Feid fueron sorprendidos con el sorpresivo anuncio de un concierto GRATIS en Lima. ¿Dónde se dará este show? Aquí todo lo que se sabe.
Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo, se ha convertido en uno de los artistas urbanos más populares del género R&B. Actualmente el colombiano cuenta con una legión de seguidores, quienes han quedado emocionados por una 'gira' inesperada que ha realizado el artista.
Media Concerts Perú acaba de realizar un anuncio importante que ha emocionado a miles de fanáticos de Feid, puesto que todo indica que el Ferxxo llegará a Lima este lunes 15 de septiembre para brindar un concierto 'sorpresa' totalmente GRATIS.
Tal como lo mostró Media Concerts en Instagram, Feid se ha presentado en Argentina, Chile y ahora llega a Perú para cantar a un grupo de fans que acudan a su concierto sorpresa, el cual seria en una plaza o un centro comercial de Lima.
La página LPMusic Perú ha mencionado que Feid habría llegado al Perú hace solo algunas horas y se alista para sorprender a sus fans. Incluso se ha creado un grupo de WhatsApp en el que los fanáticos se están comunicando para reunirse para escuchar al Ferxxo.
Todo lo que se sabe de este concierto sorpresa de Feid. Foto: IG
De momento se piensa que Feid hará este 'Coffe Party' en el centro comercial Larcomar, en la Costa Verde, pero no se ha confirmado nada, puesto que sería una 'sorpresa' para los verdaderos fans de su música.
