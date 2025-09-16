Preventa para Alejandro Sanz en Lima 2026 inició HOY, 16 de septiembre: entradas desde 165 soles

Si eres fan de Alejandro Sanz, hoy es uno de esos días que esperaste con ansias: este 16 de septiembre se abrió la preventa de entradas para su concierto en Lima, y como era de esperarse, cientos de seguidores ya están en la fila virtual, relojes en mano, refrescando la página de Teleticket, listos para asegurar sus boletos. Sanz vuelve al Perú luego de casi tres años desde su última visita en abril de 2023, cuando vino con su álbum #ElDisco y ofreció un show lleno de clásicos y emociones.

PUEDES VER: Esposa de Hernán Barcos emocionada por nueva camiseta de histórico club y no es Alianza

El regreso es con su gira mundial "¿Y Ahora Qué?", y la cita será el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Lima. Los fans no solo esperan escuchar sus nuevos temas, sino revivir canciones emblemáticas como "Corazón partío", "Amiga mía", "No es lo mismo" o "Mi soledad y yo". La emoción está al máximo ahora que la preventa inició.

Detalles de entradas, precios, preventa y descuentos

Lugar: Estadio Nacional, Lima

Estadio Nacional, Lima Fecha del concierto: Miércoles 25 de febrero de 2026

Miércoles 25 de febrero de 2026 Inicio de preventa: Martes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m.

Martes 16 de septiembre de 2025 a las 10:00 a.m. Venta general: Comienza una vez que termine la preventa o se agote el stock reservado para Interbank, hacia el miércoles 17 de septiembre.

Comienza una vez que termine la preventa o se agote el stock reservado para Interbank, hacia el miércoles 17 de septiembre. Tarjeta con descuento: Interbank (15 % de descuento en la preventa)

Precios por zona: preventa vs precio regular

Preventa para Alejandro Sanz en Lima 2026 este 16 de septiembre / FOTO: Masterlive

Aquí los precios confirmados para las distintas zonas en el Estadio Nacional:

Platinum Central (asiento numerado): S/ 480 - S/ 565

Platinum Lateral (numerado): S/ 390 - S/ 459

VIP (asiento numerado): S/ 340 - S/ 399

Preferencial: S/ 240 - S/ 282

Occidente 1 (numerado): S/ 390 -S/ 459

Occidente 2 (numerado): S/ 340 - S/ 399

Oriente 1 (numerado): S/ 390 - S/ 459

Oriente 2 (numerado): S/ 340 - S/ 399

Tribuna Norte: S/ 165 - S/ 194

¿Cómo comprar tus entradas para Alejandro Sanz en Lima?

Entra a la web oficial

Visita: www.teleticket.com.pe

Busca el evento: Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué? Tour Lima 2026

Haz clic en "Comprar entradas"

Si las entradas ya están en preventa o venta general, verás un botón que dice "Comprar entradas".

Al hacer clic, se activará automáticamente la fila virtual.

Fila virtual: qué es y cómo funciona

Es un sistema automático que ordena a los usuarios que quieren comprar en tiempo real.

Verás un mensaje como: "Estás en la fila virtual. No cierres esta ventana. Se te asignará un turno para comprar."

Si llegó tu turno

Cuando sea tu turno, la página cambiará automáticamente al sistema de compra.

Elige tu zona (Platinum, VIP, Preferencial, etc.)

Escoge cuántas entradas (máximo 4 o 6 por persona usualmente).

Revisa bien el mapa del Estadio Nacional.

Pago

Si estás en preventa con Interbank, selecciona tu tarjeta Interbank para aplicar el 15 % de descuento.

Ingresa tus datos de pago (tarjeta, correo, etc.)

Asegúrate de que la conexión sea estable y rápida.