Alejandro Sanz en Lima: fecha confirmada del concierto y dónde comprar las entradas

Alejandro Sanz regresa al Perú en 2026 luego de casi 3 años desde su última presentación el pasado 20 de abril de 2023 en el Estadio Nacional. El icónico baladista llegará en unos meses para encantar a su público con sus más reconocidos temas del repertorio.

Sanz pisara suelo nacional para una magnífica experiencia al lado de sus fieles fanáticos que han seguido de cerca la exitosa carrera que ha venido desarrollando. Composiciones como "Corazón partío", "Amiga mía", "No es lo mismo", "Mi soledad y yo", y muchos más, serán parte del evento.

¿Cuándo será el concierto de Alejandro Sanz en Lima?

El concierto será el próximo martes 25 de febrero de 2026 en las instalaciones del Estadio Nacional. Por el momento no se ha confirmado hora de inicio del show, pero es probable que ronde las 08:00 p.m o 09:00 p.m, como es muy común para esta clase de espectáculos.

Alejandro Sanz llega al Perú en 2026 con su nueva gira / FOTO: Teleticket

¿Dónde comprar las entradas para Alejandro Sanz en Lima?

El proceso para poder obtener los tickets a la presentación de Sanz durante el verano 2026 en Perú, se hará a través de la plataforma Teleticket.

¿Cuándo salen las entradas para el concierto de Alejandro Sanz?

Se ha anunciado que la preventa de entradas dará inicio este martes 16 de septiembre a las 10 a.m. por medio de Teleticket, y además, habrá descuentos de hasta 15% para quienes adquieran sus boletos con las tarjetas Interbank.

¿Cuáles son los precios para Alejandro Sanz en Lima?

Por ahora no hay información oficial que haya detallado los costos de los tickets para cada uno de los sectores que habrá en el concierto del baladista español. Se espera que los datos sean lanzados durante los próximos días previos a la preventa de entradas.