Jaime Chincha murió: periodista peruano falleció este domingo a los 48 años de edad
De momento se desconocen las causas de su lamentable deceso. La información fue corroborada por La República.
Jaime Chincha, reconocido periodista peruano, falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años de edad. La noticia fue confirmada esta tarde por La República. Cabe precisar que él fue parte de la familia de Grupo La República como presentador del programa 'Del Hecho al Dicho'.
Además, se destaca su carrera profesional como conductor y hombre de prensa en Canal N, América Televisión, Latina y Willax.
Desde Líbero y Grupo La República extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Jaime.
Información en desarrollo...
