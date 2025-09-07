0
EN DIRECTO
España vs. Turquía EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026

Jaime Chincha murió: periodista peruano falleció este domingo a los 48 años de edad

De momento se desconocen las causas de su lamentable deceso. La información fue corroborada por La República.

Redacción Líbero Tendencias
Jaime Chincha, reconocido periodista peruano, ha fallecido hoy 7 de septiembre a los 48 años.
Jaime Chincha, reconocido periodista peruano, falleció este domingo 7 de septiembre a los 48 años de edad. La noticia fue confirmada esta tarde por La República. Cabe precisar que él fue parte de la familia de Grupo La República como presentador del programa 'Del Hecho al Dicho'.

Además, se destaca su carrera profesional como conductor y hombre de prensa en Canal N, América Televisión, Latina y Willax.

Desde Líbero y Grupo La República extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia y amigos de Jaime.

Información en desarrollo...

