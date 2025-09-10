Viscarra clasificó al repechaje con Bolivia y su esposa le dedicó emotiva publicación

Guillermo Viscarra logró clasificar al repechaje junto a la selección de Bolivia. El arquero de Alianza Lima está viviendo un momento inolvidable en ámbito profesional, ya que está a poco de ir al Mundial 2026 y pasar a la final de la Copa Sudamericana con Alianza Lima.

Tras ganarle a Brasil, el guardameta no dudó en celebrar este momento histórico para su país y quien aplaudió este logró fue su esposa Celita Guanella Crenebold, quien no dudó en dedicarle un romántico post en sus redes sociales.

"Felicidades, amor mío, te lo mereces", escribió la boliviana, quien también se mostró emocionada por el 'chance' que tiene la selección de Bolivia. La joven siempre está alentando al arquero de Alianza Lima a través de su Instagram o asistiendo al estadio.

Publicación que realizó la esposa de Viscarra.

¿Quién es la esposa de Viscarra, arquero de Alianza Lima?

Celita Guanella, es conocida en las redes sociales como 'La Chela', es una joven influencer que trabaja con reconocidas marcas. En su cuenta de Instagram no duda en compartir fotos con el arquero boliviano, así como parte de su día a día.

Cuenta con más de 52,5 mil seguidores en su cuenta oficial. Además, es doglover y junto a Viscarra tienen 2 perritos que se llaman 'Morcilla' y 'Molleja'. La muchacha es sumamente activa en redes sociales e incluso saca de su zona de confort al jugador boliviano al grabar videos con él.