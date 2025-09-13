0
Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1

CA7RIEL y Paco Acomoroso, el dúo argentino que conquistó Lima con el 'Papota tour'

Los artistas argentinos se presentaron en Lima, Perú con el 'Papota Tour' que deslumbró a todos los asistentes con un juego de luces y música de calidad.

Jasmin Huaman
Catriel y Paco Amoroso se presentaron en Lima frente a miles de personas.
Catriel y Paco Amoroso se presentaron en Lima frente a miles de personas. | Foto: Composición Líbero
Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, nombre verdaderos del dúo argentino llegó con su gira mundial a Perú en el Costa 21 de San Miguel donde logró albergar a miles de personas que acudieron a la cita el viernes 12 de septiembre desde las 9:00 p.m. La fiesta del 'Papota tour' vino con un juego de luces deslumbrante, inflables que acompañaron todo el concierto y la conexión del público con los cantantes argentinos.

Alejandro Sanz confirma concierto en 2026 para sus fans peruanos

En un año lleno de conciertos de grandes artistas, le tocó el turno a Catriel y Paco Amoroso, quienes están en su mejor momento luego de saltar a la fama con su exitoso Tiny Desk que tiene, a día de hoy, más de 42 millones de visitas en YouTube.

Concierto de CA7RIEL y Paco Acomoroso en Perú

Con un total de 20 canciones y un conciertos que empezó a las 9:20 p.m., CA7RIEL y Paco Amoroso conquistaron al público asegurando que ver a tanta gente reunida en el 'Papota Tour' fue un gran sueño. El show empezó al ritmo de 'Dumbai' y terminó con uno de los temas más sonados de la noche: 'El único'.

Uno de los momentos más emocionantes, aparte de las menciones a Perú, fue cuando Paco Amoroso sostuvo la bandera peruana y continuó con el show ante los aplausos de la gente. Además, CA7RIEL también se encargó de transmitir su energía a los miles de asistentes en los minutos que quedó solo en el escenario para interpretar sus mejores temas de trap.

El dúo argentino continuará su gira en Chile, Brasil, México, Colombia y Uruguay para luego sumarse al tour de Kendrick Lamar, reconocido rapero estadounidense.

Setlist del concierto de CA7RIEL y Paco Amoroso en Perú

    1. Dumbai
    2. Baby Gangsta
    3. Mi diosa
    4. A mí no
    5. Impostor
    6. Viuda negra / SHIPEA2
    7. Mi deseo / Bad Bitch
    8. Cosas ricas
    9. ZRP Music Sessions #3 (Bizarrap & Paco Amoroso cover)
    10. Pirlo
    11. Re forro
    12. La que puede, puede
    13. Sheesh
    14. Supersónico
    15. Polvo (Ca7riel song)
    16. McFly / Todo el día / Ola mina XD
    17. Cono hielo (Paco Amoroso sostiene la bandera peruana)
    18. Tetas
    19. El día del amigo
    20. El único
Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

