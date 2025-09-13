CA7RIEL y Paco Acomoroso, el dúo argentino que conquistó Lima con el 'Papota tour'

Catriel Guerreiro y Ulises Guerriero, nombre verdaderos del dúo argentino llegó con su gira mundial a Perú en el Costa 21 de San Miguel donde logró albergar a miles de personas que acudieron a la cita el viernes 12 de septiembre desde las 9:00 p.m. La fiesta del 'Papota tour' vino con un juego de luces deslumbrante, inflables que acompañaron todo el concierto y la conexión del público con los cantantes argentinos.

En un año lleno de conciertos de grandes artistas, le tocó el turno a Catriel y Paco Amoroso, quienes están en su mejor momento luego de saltar a la fama con su exitoso Tiny Desk que tiene, a día de hoy, más de 42 millones de visitas en YouTube.

Concierto de CA7RIEL y Paco Acomoroso en Perú

Con un total de 20 canciones y un conciertos que empezó a las 9:20 p.m., CA7RIEL y Paco Amoroso conquistaron al público asegurando que ver a tanta gente reunida en el 'Papota Tour' fue un gran sueño. El show empezó al ritmo de 'Dumbai' y terminó con uno de los temas más sonados de la noche: 'El único'.

Uno de los momentos más emocionantes, aparte de las menciones a Perú, fue cuando Paco Amoroso sostuvo la bandera peruana y continuó con el show ante los aplausos de la gente. Además, CA7RIEL también se encargó de transmitir su energía a los miles de asistentes en los minutos que quedó solo en el escenario para interpretar sus mejores temas de trap.

El dúo argentino continuará su gira en Chile, Brasil, México, Colombia y Uruguay para luego sumarse al tour de Kendrick Lamar, reconocido rapero estadounidense.

Setlist del concierto de CA7RIEL y Paco Amoroso en Perú