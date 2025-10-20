0
EN DIRECTO
Universitario vs Ayacucho FC EN VIVO HOY desde el Nacional
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Anuel AA confirma nueva fecha de concierto en Lima para 2025: ¿cuándo y dónde será?

Anuel AA pospuso su presentación del 17 de octubre debido a fuerza mayor. El espectáculo tendrá ahora una nueva fecha y lugar.

Redacción Líbero Tendencias
Las entradas para el evento de octubre son válidas para la nueva fecha, y quienes deseen reembolso podrán solicitarlo entre el 23 y 30 de octubre a través de Teleticket.
Las entradas para el evento de octubre son válidas para la nueva fecha, y quienes deseen reembolso podrán solicitarlo entre el 23 y 30 de octubre a través de Teleticket. | Foto: difusión.
COMPARTIR

El mes de octubre ha resultado difícil para la ejecución de conciertos debido al auge de la criminalidad en Lima. Artistas como Gian Marco, Milder Oré y William Luna tuvieron que cancelar sus shows en Perú. A esta lista se añadió el espectáculo del cantante puertorriqueño Anuel AA, previsto para el viernes 17 de octubre en Lima.

En redes sociales se informó que el concierto de Anuel AA se suspendió por razones de “fuerza mayor”. El evento, inicialmente programado para el 17 de octubre en Costa 21, ha sido pospuesto para el viernes 5 de diciembre en una nueva sede: la Arena Monumental.

anuel

El nuevo concierto de Anuel AA en Lima será el 5 de diciembre. Foto: difusión.

El show de Anuel AA en Lima será parte de una nueva fase en su carrera, presentando sus éxitos como ‘Secreto’, ‘Tú no lo amas’, 'Ella quiere beber', 'China', 'Hasta que Dios diga' y ‘La bebesita’. El artista también compartirá canciones de su reciente álbum, 'Real Hasta la Muerte 2'.

¿Qué sucederá con las entradas para el concierto de Anuel AA?

Iguana Producciones, la empresa organizadora del concierto, anunció que las entradas compradas para el 17 de octubre serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de trámites adicionales.

“Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los fans que hacen posible cada show. Para mayor información o consultas, pueden escribirnos a hola@iguanalive.com o al WhatsApp +56 9 5766 0206. Las personas que deseen solicitar la devolución de su compra podrán hacerlo a través de teleticket.com, entre los días 23 y 30 de octubre. Nos vemos el viernes 5 de diciembre para disfrutar juntos el regreso del dios del trap”, indicó la productora.

Lo más visto

  1. Horóscopo de hoy, lunes 20 de octubre: tarot y predicciones de Josie

  2. Polémico mensaje de Giuli Cunha, esposa de Barcos, tras triunfo de Alianza: "Dos viejos..."

  3. Paolo Guerrero le prometió gol a Ana Paula previo al Alianza vs. Sport Huancayo: modelo expone romántico chat

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano