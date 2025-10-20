Anuel AA confirma nueva fecha de concierto en Lima para 2025: ¿cuándo y dónde será?

El mes de octubre ha resultado difícil para la ejecución de conciertos debido al auge de la criminalidad en Lima. Artistas como Gian Marco, Milder Oré y William Luna tuvieron que cancelar sus shows en Perú. A esta lista se añadió el espectáculo del cantante puertorriqueño Anuel AA, previsto para el viernes 17 de octubre en Lima.

En redes sociales se informó que el concierto de Anuel AA se suspendió por razones de “fuerza mayor”. El evento, inicialmente programado para el 17 de octubre en Costa 21, ha sido pospuesto para el viernes 5 de diciembre en una nueva sede: la Arena Monumental.

El nuevo concierto de Anuel AA en Lima será el 5 de diciembre. Foto: difusión.

El show de Anuel AA en Lima será parte de una nueva fase en su carrera, presentando sus éxitos como ‘Secreto’, ‘Tú no lo amas’, 'Ella quiere beber', 'China', 'Hasta que Dios diga' y ‘La bebesita’. El artista también compartirá canciones de su reciente álbum, 'Real Hasta la Muerte 2'.

¿Qué sucederá con las entradas para el concierto de Anuel AA?

Iguana Producciones, la empresa organizadora del concierto, anunció que las entradas compradas para el 17 de octubre serán válidas para la nueva fecha, sin necesidad de trámites adicionales.

“Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo de todos los fans que hacen posible cada show. Para mayor información o consultas, pueden escribirnos a hola@iguanalive.com o al WhatsApp +56 9 5766 0206. Las personas que deseen solicitar la devolución de su compra podrán hacerlo a través de teleticket.com, entre los días 23 y 30 de octubre. Nos vemos el viernes 5 de diciembre para disfrutar juntos el regreso del dios del trap”, indicó la productora.