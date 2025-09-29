0
EN VIVO
Sporting Cristal vs Ayacucho FC EN DIRECTO por el Clausura
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras derrota de Alianza

Confirmado | Doja Cat ofrecerá concierto en Perú con su gira 'Ma Vie World Tour': ¿cuándo y dónde será?

La popular cantante se presentará en Lima, Perú durante el 2026, con un esperado show como parte de su tour por todo el mundo.

Daniela Alvarado
Doja Cat tendrá concierto en Perú en 2026
Doja Cat tendrá concierto en Perú en 2026 | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
COMPARTIR

La esperada visita de Doja Cat al Perú forma parte de su gira internacional Ma Vie World Tour, promoviendo su álbum más reciente Vie. Esta será una oportunidad para los fanáticos locales de ver en vivo a una de las artistas más innovadoras del pop/rap contemporáneo, con producciones llamativas, coreografías y repertorios que combinan éxitos pasados con nuevas propuestas musicales.

Alejandro Sanz en concierto de Lima: revisa el setlist para el show en 2026

PUEDES VER: Setlist completo de Alejandro Sanz en Lima 2026: todos los temas que estarán en la gira '¿Y ahora qué?'

El concierto en Lima está programado para el viernes 13 de febrero de 2026, en el Arena 1 de San Miguel (Lima). Si bien aún faltan algunos meses, ya comienzan a divulgarse los pormenores del espectáculo, las fases de venta de entradas, beneficios especiales y más. A continuación, te indicaremos lo que se sabe hasta ahora: horario estimado, preventa, descuentos con tarjeta BBVA y otros puntos a tener en cuenta.

Detalles del show en Lima

  • Fecha: viernes 13 de febrero de 2026
  • Lugar: Arena 1, San Miguel, Lima
  • Los conciertos en Arena 1 suelen comenzar entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m., pero habrá que esperar anuncio oficial.
Doja Cat

Doja Cat se presentará este 13 de febrero en Perú / FOTO: Ticketmaster

Venta de entradas: preventa y descuentos

Las entradas para el concierto de Doja Cat en Lima serán vendidas por medio de Ticketmaster.pe. La preventa empezará este jueves 2 de octubre de 10:00am, con un 15% de descuento pagando con tarjeta BBVA; por otro lado, la venta al público general comenzará el viernes 3 de octubre a las 10:00 am.

Posibles temas en el setlist

Estas son algunas de las canciones más populares de Doja Cat, que podrían figurar en su repertorio en Lima:

  • Say So
  • Kiss Me More
  • Woman
  • Need to Know
  • Get Into It (Yuh)
  • Streets
  • Juicy
  • Boss Bitch
  • Paint the Town Red
  • Rules
  • Vegas
  • Attention

Es importante resaltar que, este listado no garantiza que todas estén incluidas, pero dan una idea del estilo y los hits más esperados que podrían formar parte del concierto.

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Horóscopo de HOY, lunes 29 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

  2. Resultados Sinuano Día HOY, lunes 29 de septiembre EN VIVO: números ganadores del último sorteo

  3. Mamá de 'Cri Cri' reveló que Cuto Guadalupe la ignoró cuando le mostró sus pruebas: "Me fui llorando"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano