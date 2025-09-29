Confirmado | Doja Cat ofrecerá concierto en Perú con su gira 'Ma Vie World Tour': ¿cuándo y dónde será?

La esperada visita de Doja Cat al Perú forma parte de su gira internacional Ma Vie World Tour, promoviendo su álbum más reciente Vie. Esta será una oportunidad para los fanáticos locales de ver en vivo a una de las artistas más innovadoras del pop/rap contemporáneo, con producciones llamativas, coreografías y repertorios que combinan éxitos pasados con nuevas propuestas musicales.

El concierto en Lima está programado para el viernes 13 de febrero de 2026, en el Arena 1 de San Miguel (Lima). Si bien aún faltan algunos meses, ya comienzan a divulgarse los pormenores del espectáculo, las fases de venta de entradas, beneficios especiales y más. A continuación, te indicaremos lo que se sabe hasta ahora: horario estimado, preventa, descuentos con tarjeta BBVA y otros puntos a tener en cuenta.

Detalles del show en Lima

Fecha: viernes 13 de febrero de 2026

Lugar: Arena 1, San Miguel, Lima

Los conciertos en Arena 1 suelen comenzar entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m., pero habrá que esperar anuncio oficial.

Doja Cat se presentará este 13 de febrero en Perú / FOTO: Ticketmaster

Venta de entradas: preventa y descuentos

Las entradas para el concierto de Doja Cat en Lima serán vendidas por medio de Ticketmaster.pe. La preventa empezará este jueves 2 de octubre de 10:00am, con un 15% de descuento pagando con tarjeta BBVA; por otro lado, la venta al público general comenzará el viernes 3 de octubre a las 10:00 am.

Posibles temas en el setlist

Estas son algunas de las canciones más populares de Doja Cat, que podrían figurar en su repertorio en Lima:

Say So

Kiss Me More

Woman

Need to Know

Get Into It (Yuh)

Streets

Juicy

Boss Bitch

Paint the Town Red

Rules

Vegas

Attention

Es importante resaltar que, este listado no garantiza que todas estén incluidas, pero dan una idea del estilo y los hits más esperados que podrían formar parte del concierto.