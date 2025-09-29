- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Programación fecha 12
- Sporting Cristal vs. Ayacucho
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Confirmado | Doja Cat ofrecerá concierto en Perú con su gira 'Ma Vie World Tour': ¿cuándo y dónde será?
La popular cantante se presentará en Lima, Perú durante el 2026, con un esperado show como parte de su tour por todo el mundo.
La esperada visita de Doja Cat al Perú forma parte de su gira internacional Ma Vie World Tour, promoviendo su álbum más reciente Vie. Esta será una oportunidad para los fanáticos locales de ver en vivo a una de las artistas más innovadoras del pop/rap contemporáneo, con producciones llamativas, coreografías y repertorios que combinan éxitos pasados con nuevas propuestas musicales.
PUEDES VER: Setlist completo de Alejandro Sanz en Lima 2026: todos los temas que estarán en la gira '¿Y ahora qué?'
El concierto en Lima está programado para el viernes 13 de febrero de 2026, en el Arena 1 de San Miguel (Lima). Si bien aún faltan algunos meses, ya comienzan a divulgarse los pormenores del espectáculo, las fases de venta de entradas, beneficios especiales y más. A continuación, te indicaremos lo que se sabe hasta ahora: horario estimado, preventa, descuentos con tarjeta BBVA y otros puntos a tener en cuenta.
Detalles del show en Lima
- Fecha: viernes 13 de febrero de 2026
- Lugar: Arena 1, San Miguel, Lima
- Los conciertos en Arena 1 suelen comenzar entre las 8:00 p.m. y 9:00 p.m., pero habrá que esperar anuncio oficial.
Doja Cat se presentará este 13 de febrero en Perú / FOTO: Ticketmaster
Venta de entradas: preventa y descuentos
Las entradas para el concierto de Doja Cat en Lima serán vendidas por medio de Ticketmaster.pe. La preventa empezará este jueves 2 de octubre de 10:00am, con un 15% de descuento pagando con tarjeta BBVA; por otro lado, la venta al público general comenzará el viernes 3 de octubre a las 10:00 am.
Posibles temas en el setlist
Estas son algunas de las canciones más populares de Doja Cat, que podrían figurar en su repertorio en Lima:
- Say So
- Kiss Me More
- Woman
- Need to Know
- Get Into It (Yuh)
- Streets
- Juicy
- Boss Bitch
- Paint the Town Red
- Rules
- Vegas
- Attention
Es importante resaltar que, este listado no garantiza que todas estén incluidas, pero dan una idea del estilo y los hits más esperados que podrían formar parte del concierto.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50