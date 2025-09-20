Pablo Alborán dará concierto en Lima | Preventa de entradas inicia este 22 de septiembre: ¿Cuáles son los precios?

El próximo año 2026 promete ser especial para los fanáticos de Pablo Alborán en Perú. El cantautor español, reconocido por su talento para combinar letras íntimas con melodías poderosas, regresará a Lima como parte de su gira mundial 'Global Tour KM0'. Su concierto se programó para el próximo 24 de marzo de 2026 y estará ubicado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Este espectáculo forma parte de la nueva etapa creativa del cantante, promovida por su álbum KM0, en la que se espera que presente tanto canciones nuevas como sus grandes éxitos: "Solamente tú", "Saturno", "Quién", "Pasos de cero", "Prometo", entre otras. Como siempre, su concierto en Lima promete ser una velada de conexión, emoción y voz en vivo para quienes lo siguen desde hace años y los que se acercan por primera vez.

Pablo Alborán anuncia concierto este 24 de marzo en Lima/ FOTO: Teleticket

Inicio de preventa de entradas para el concierto

La venta de entradas se realizará a través de Teleticket.

La preventa exclusiva (con un beneficio especial) será para clientes con tarjetas del Banco Falabella los días 22 y 23 de septiembre de 2025, o hasta agotar stock.

Posteriormente, se activará la venta general de entradas a partir del 24 de septiembre de 2025.

¿Cuáles son los precios oficiales para las entradas?

Según la información disponible, los precios de los tickets para el concierto que brindará Alborán en Lima van desde los 195 soles y solo habrá dos sectores para poder estar presente en el evento.

Estos son los precios para Pablo Alborán en Perú / FOTO: Teleticket

Pasos para comprar entradas online en Teleticket para Pablo Alborán

Crear una cuenta en Teleticket: Ingresa al sitio oficial Teleticket Perú (teleticket.com.pe) y crea tu perfil con correo electrónico, nombre, identificación, etc. Si ya tienes cuenta, simplemente inicia sesión.

Buscar el evento: "Pablo Alborán Global Tour KM0 Lima" en la sección de conciertos o eventos. Puedes usar filtros o el buscador.

Ver los sectores disponibles: Una vez que entres al evento, aparecen los diferentes sectores del Anfiteatro del Parque de la Exposición (VIP, Platea, etc.). Allí verás cuántas entradas quedan, si hay ubicaciones numeradas o no, y el precio.

Preventa (si aplicas): Si tienes tarjeta Banco Falabella, accederás a la preventa en sus días exclusivos (22 y 23 de sept.). En esos días, al elegir tu sector y cantidad, seleccionas el método de pago correspondiente. Es probable que haya descuento u oferta especial si usas esa tarjeta.

Compra general: Si no calificas para preventa o ya pasó ese periodo, espera hasta el 24 de septiembre para la venta general. Misma plataforma, pero sin beneficios especiales de preventa.

Pago: Completa los datos de pago. Teleticket acepta tarjetas de crédito/débito, y en algunos casos puede ofrecer cuotas, dependiendo de la tarjeta.

Descarga o reimprime tu entrada: Si la entrada es digital/e-ticket, te llegará al correo con código QR, que puedes mostrar en tu teléfono al ingresar.