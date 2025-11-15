- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Universitario
- Georgia vs España
- Chile vs Rusia
- Colombia vs Nueva Zelanda
- Paraguay vs Estados Unidos
- México vs Uruguay
- Shevhenko vs Zhang
- Della Maddalena vs Makhachev
- Tabla Liga 1
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Shakira en Lima | Aún hay entradas para su concierto en Estadio Nacional: precios, fecha y zonas disponibles
La popular e icónica cantante colombiana se presentará este sábado en su primera fecha de concierto, pero aún quedan entradas por adquirir para un próximo evento.
La superestrella colombiana Shakira ofrecerá un espectáculo imperdible en el Estadio Nacional de Lima el martes 18 de noviembre de 2025, como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran". Tras dos conciertos previos con gran afluencia, aún quedan localidades disponibles para esta tercera fecha, y hay promociones especiales vigentes para quienes buscan asegurar su entrada con descuento.
PUEDES VER: Setlist completo de Alejandro Sanz en Lima 2026: todos los temas que estarán en la gira '¿Y ahora qué?'
De acuerdo con la plataforma de venta Teleticket, existen ofertas por tiempo limitado: aplican "Promo Flash" en varias zonas, así como descuentos si usas tarjeta Interbank o compras con beneficios del Club Movistar. Estos precios son significativamente más bajos que las tarifas regulares, lo que convierte esta oportunidad en una opción atractiva para muchos seguidores.
Shakira se presenta este 15 de noviembre en su primera fecha de concierto / FOTO: Teleticket
Precios promocionales vigentes para el show del 18 de noviembre
Según Teleticket, los precios de la Promo Flash para algunas de las zonas más populares son los siguientes:
- Campo A (izquierda o derecha, no numerado): S/ 490.00
- Tribuna Occidente u Oriente (numeradas): S/ 370.00
- Campo B (no numerado): S/ 290.00
Estos precios son más bajos que las tarifas regulares: por ejemplo, el precio sin descuento para Campo A ronda los S/ 795 según Teleticket. Además de la Promo Flash, hay descuentos si pagas con tarjeta Interbank o si eres parte del Club Movistar, lo que te puede ayudar a ahorrar aún más al momento de comprar.
Recomendaciones para asistir y dónde comprar tus entradas
Compra en Teleticket
- Ingresa al sitio oficial de Teleticket para ver la disponibilidad en tiempo real y hacer tu compra con seguridad.
- Revisa bien el plano referencial del estadio para elegir la ubicación que prefieras antes de confirmar la compra.
- Recuerda que el límite es hasta 8 entradas por cliente, según Teleticket.
Aprovecha los descuentos
- Si tienes tarjeta Interbank, verifica la sección de promociones en Teleticket al momento de pagar para obtener el descuento.
- Si formas parte del Club Movistar, ingresa con tu cuenta para ver si puedes activar el descuento correspondiente.
Descarga tus entradas antes del concierto
- Teleticket habilita la descarga de tus e-tickets desde dos días antes del evento.
- Guarda una copia digital en tu celular para mayor comodidad y para agilizar el ingreso al Estadio Nacional.
- 1
Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, sábado 15 de noviembre: resultados del ÚLTIMO SORTEO 4598 y números ganadores
- 2
Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, sábado 15 de noviembre: predicciones en el amor y dinero
- 3
Lotería del Cauca HOY, sábado 15 de noviembre: resultados, premio mayor y números ganadores del último sorteo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90