Shakira en Lima | Aún hay entradas para su concierto en Estadio Nacional: precios, fecha y zonas disponibles

La superestrella colombiana Shakira ofrecerá un espectáculo imperdible en el Estadio Nacional de Lima el martes 18 de noviembre de 2025, como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran". Tras dos conciertos previos con gran afluencia, aún quedan localidades disponibles para esta tercera fecha, y hay promociones especiales vigentes para quienes buscan asegurar su entrada con descuento.

De acuerdo con la plataforma de venta Teleticket, existen ofertas por tiempo limitado: aplican "Promo Flash" en varias zonas, así como descuentos si usas tarjeta Interbank o compras con beneficios del Club Movistar. Estos precios son significativamente más bajos que las tarifas regulares, lo que convierte esta oportunidad en una opción atractiva para muchos seguidores.

Shakira se presenta este 15 de noviembre en su primera fecha de concierto / FOTO: Teleticket

Precios promocionales vigentes para el show del 18 de noviembre

Según Teleticket, los precios de la Promo Flash para algunas de las zonas más populares son los siguientes:

Campo A (izquierda o derecha, no numerado): S/ 490.00

Tribuna Occidente u Oriente (numeradas): S/ 370.00

Campo B (no numerado): S/ 290.00

Estos precios son más bajos que las tarifas regulares: por ejemplo, el precio sin descuento para Campo A ronda los S/ 795 según Teleticket. Además de la Promo Flash, hay descuentos si pagas con tarjeta Interbank o si eres parte del Club Movistar, lo que te puede ayudar a ahorrar aún más al momento de comprar.

Recomendaciones para asistir y dónde comprar tus entradas

Compra en Teleticket

Ingresa al sitio oficial de Teleticket para ver la disponibilidad en tiempo real y hacer tu compra con seguridad.

Revisa bien el plano referencial del estadio para elegir la ubicación que prefieras antes de confirmar la compra.

Recuerda que el límite es hasta 8 entradas por cliente, según Teleticket.

Aprovecha los descuentos

Si tienes tarjeta Interbank, verifica la sección de promociones en Teleticket al momento de pagar para obtener el descuento.

Si formas parte del Club Movistar, ingresa con tu cuenta para ver si puedes activar el descuento correspondiente.

Descarga tus entradas antes del concierto