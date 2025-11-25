0
Sebastián Yatra en Lima 2026: Fecha del concierto y venta de entradas por Teleticket

El cantante colombiano dará un concierto en Lima este 2026. Conoce AQUÍ todos los detalles del espectáculo que realizará el artista.

Roxana Aliaga
El cantante colombiano realizará un nuevo concierto en Lima el 22 de abril del 2026.
Sebastián Yatra regresa a Lima para alegría de sus seguidores. El cantante colombiano presentará su espectáculo el 22 de abril del 2025 en el Multiespacio de Costa 21. El ganador del Latin Grammy regresa al país tras arrasar en España con su gira 'Entre tanta gente tour'.

Reik llega a Lima en mayo 2026: fechas, precios de entradas

Si quieres escuchar sus éxitos como 'Traicionera', 'Robarte un beso', 'Tacones rojos', entre otros, entonces no puedes dejar pasar esta oportunidad. Se debe tener en cuenta que su gira también incluye países como Argentina, Chile y Colombia.

Sebastián Yatra en Lima 2026: entradas

Las personas podrán adquirir las entradas para el concierto de Sebatián Yatra deben saber que, los boletos serán vendidos mediante la plataforma de Teleticket. Si quieres adquirir tu ticket en preventa, entonces necesitarás una tarjeta del Banco Falabella.

Sebatián Yatra regresa a Lima en el 2026.

La preventa cuenta con un 20% de descuento y estará disponible desde el 1 de diciembre a las 10:00 a.m. hasta el miércoles 3 a las 9:59 a.m., o hasta agotar stock. Una vez que termine esta etapa de venta, iniciará la compra general en la misma plataforma.

Precio de las entradas del concierto de Sebastián Yatra

Hasta el momento, se desconocen cuáles son los precios oficiales de las entradas para el concierto de Sebastián Yatra en el multiespacio Costa 21. Por ello, se recomienda a la población visitar los canales oficiales de Teleticket, ya que ahí dirán el costo de cada zona.

AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

