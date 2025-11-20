Asistentes a conciertos en Perú podrían ingresar con agua y alimentos: Comisión del Congreso aprueba dictamen

Para miles de ciudadanos en Perú, asistir a un concierto implica un significativo gasto, no solo por el precio de las entradas, también por el costo de los alimentos y bebidas que se consumen al interior del recinto. Sin embargo, esto podría cambiar ante la reciente acción en el Congreso de la República.

Este martes 18 de noviembre, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó un dictamen que permitiría ingresar con agua y alimentos a conciertos. La presidenta de la comisión, la congresista Katy Ugarte, indicó que la medida "busca un equilibrio entre consumidores y organizadores, evitando abusos y priorizando la protección de la salud".

Congreso aprueba dictamen que permite ingresar comida y agua a conciertos

La medida se basa en tres proyectos de ley, 7887/2023-CR, 12963/2025-CR y 13062/2025-CR, y fue respaldada con 8 votos a favor y 5 en contra de la Comisión del Congreso. Además, el dictamen exige que los organizadores provean puntos de hidratación gratuitos dentro de los recintos, como bebederos o vasos con agua potable, entre otras obligaciones:

Permitir el ingreso de botellas de agua selladas en envases transparentes

Autorizar el ingreso de alimentos de características similares

Garantizar accesos adecuados a estos servicios

Difundir con tres días de anticipación las especificaciones de envases permitidos

Informar previamente la relación de alimentos y bebidas disponibles dentro del evento y sus precios.

Como se menciona, el producto que se ingrese, agua o alimentos, debe ser de igual o similar característica a lo que se vende dentro del evento de más de 500 personas. Asimismo, el dictamen nomina al Indecopi como autoridad responsable de supervisar y sancionar ante cualquier incumplimiento.

Si bien este dictamen podría representar un impacto positivo para los consumidores, también ha generado diversas críticas, puesto que algunos congresistas consideran que esta propuesta podría vulnerar la libertad de empresa y complicar la logística de los organizadores, incluso el aumentar el precio de los boletos para los conciertos.

Una vez aprobado por la comisión, el texto del dictamen debe publicarse oficialmente para que todos los congresistas lo puedan conocer. Posteriormente, debe ser colocado en la agenda para que sea debatido en una sesión del pleno. Para que se apruebe como ley, el dictamen tiene que pasar por votación.