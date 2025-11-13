- Hoy:
¿Christian Cueva deja las canchas? Jugador se lanza a la política y confirma su candidatura como diputado
El popular 'Aladino' le diría adiós a las canchas de fútbol tras anunciar que postulará como candidato a diputado con un partido político de su natal Trujillo.
Christian Cueva no deja de sorprender y esta vez confirmó que incursionará en la política peruana. El volante nacional se lanzará como candidato a diputado por el partido Fuerza y Libertad.
Noticia en desarrollo...
