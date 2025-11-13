0
¿Christian Cueva deja las canchas? Jugador se lanza a la política y confirma su candidatura como diputado

El popular 'Aladino' le diría adiós a las canchas de fútbol tras anunciar que postulará como candidato a diputado con un partido político de su natal Trujillo.

Redacción Líbero Tendencias
Christian Cueva se lanza a la política peruana como candidato a diputado.
Christian Cueva se lanza a la política peruana como candidato a diputado. | Composición: Líbero
Christian Cueva no deja de sorprender y esta vez confirmó que incursionará en la política peruana. El volante nacional se lanzará como candidato a diputado por el partido Fuerza y Libertad.

Pamela Franco se sometió a tratamiento de pellet de testosterona.

PUEDES VER: Pamela Franco sorprende al realizarse nuevo tratamiento para "volver loquito a Christian Cueva"

Noticia en desarrollo...

