Susy Díaz revela que Christian Cueva "la afanaba" por Instagram: "Ahí tengo su mensaje"

Christian Cueva ha sido relacionado con diversas personalidades de la farándula peruana, y este reciente fin de semana, se reveló que el volante peruano también afanó a Susy Díaz. La cantante estuvo en 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz y reveló que el popular 'Aladino' le escribió mediante Instagram.

Este último domingo 9 de noviembre, la intérprete de 'Vive la vida' participó en la reciente edición de 'EVDV' y contó más detalles de su vida personal y sentimental, como su cercanía con Vladimiro Montesinos, quien le ofreció dinero, pero ella no le aceptó. Otro dato que llamó la atención, es que reveló que Christian Cueva mostró interés en ella.

Susy Díaz revela que Christian Cueva "la afanaba"

Beto Ortiz le preguntó: "¿Te afanaba Christian Cueva?", a lo que Susy Díaz respondió que sí, y luego narró como el jugador peruano le escribió a través de su cuenta de Instagram. Este suceso habría ocurrido previo al Mundial Rusia 2018, cuando el mediocampista era una de las figuras de la selección.

"Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo", indicó la excongresista. "Como estaba haciendo las dietas a los futbolistas, entonces, me escribe. Ahí tengo su mensaje en el Instagram", agregó.

Además, Susy Díaz agregó que lo felicitó por el buen momento futbolístico que atravesaba en dichos años. "Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió", indicó.

