Susy Díaz revela que Christian Cueva "la afanaba" por Instagram: "Ahí tengo su mensaje"
La controversial Susy Díaz estuvo en 'El valor de la verdad' y confesó que el jugador le escribió por Instagram, cuando estaba en su mejor momento futbolístico.
Christian Cueva ha sido relacionado con diversas personalidades de la farándula peruana, y este reciente fin de semana, se reveló que el volante peruano también afanó a Susy Díaz. La cantante estuvo en 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz y reveló que el popular 'Aladino' le escribió mediante Instagram.
PUEDES VER: Carlos Zambrano, Ceppelini y Quevedo fueron captados en fiesta de Halloween tras duro empate ante Melgar
Este último domingo 9 de noviembre, la intérprete de 'Vive la vida' participó en la reciente edición de 'EVDV' y contó más detalles de su vida personal y sentimental, como su cercanía con Vladimiro Montesinos, quien le ofreció dinero, pero ella no le aceptó. Otro dato que llamó la atención, es que reveló que Christian Cueva mostró interés en ella.
Susy Díaz revela que Christian Cueva "la afanaba"
Beto Ortiz le preguntó: "¿Te afanaba Christian Cueva?", a lo que Susy Díaz respondió que sí, y luego narró como el jugador peruano le escribió a través de su cuenta de Instagram. Este suceso habría ocurrido previo al Mundial Rusia 2018, cuando el mediocampista era una de las figuras de la selección.
"Él me escribe en el Instagram y en esa época él estaba metiendo goles, estaba en su apogeo", indicó la excongresista. "Como estaba haciendo las dietas a los futbolistas, entonces, me escribe. Ahí tengo su mensaje en el Instagram", agregó.
Además, Susy Díaz agregó que lo felicitó por el buen momento futbolístico que atravesaba en dichos años. "Le digo: ‘Felicitaciones por los goles y saludos a tu esposa, a tu maravillosa familia’. Para qué le dije eso, nunca más me escribió", indicó.
Preguntas de Susy Díaz en 'El valor de la verdad'
- ¿Viste calato a Mark Vito?: Sí (verdad)
- ¿Te arrepientes de haberte inflado los labios?: Sí (verdad)
- ¿Quemabas las fotos de las jugadoras de Andy V?: Sí (verdad)
- ¿Te confundieron unos gringos con Sarita Colonia?: Sí (verdad)
- ¿Querías que Flor se llame Candy?(La formuló Jorge Abanto): Sí (verdad)
- ¿Tuviste un affaire con el expremier Alberto Otárola?: Sí (verdad)
- ¿Conoces en persona a Montesinos?: Sí (verdad)
- ¿Te afanaba Waldir Sáenz?: Sí (verdad)
- ¿Te afanaba Christian Cueva?: Sí (verdad)
- ¿Le pagabas un departamento en Miraflores a Flor y Néstor?: Sí (verdad)
- ¿Has practicado la abstinencia sexual?: Sí (verdad)
- ¿Apruebas al novio actual de Flor?: * No respondió porque tocaron el botón rojo.
¿Fue planeado el tortazo a Geni Alves?: No (verdad)
- ¿Te negó tu padre?: Sí (verdad)
- ¿Se metió Maribel Velarde en tu relación con Martin Valdivia?: Sí (verdad)
- ¿Crees que tienes talento?: Sí (verdad)
