Nominaciones a los Grammy 2026 EN VIVO: revisa la lista completa y todas las novedades
Revisa la lista completa de nominados de los Premios Grammy 2026, que reconocen la excelencia artística, técnica y profesional en la música.
La ceremonia de los premios Grammy Awards 2026 se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Pero desde este 7 de noviembre, ya se sabe la lista de nominados y AQUÍ podrás revisar qué artistas podrían llevarse este reconocimiento, incluido la nueva categoría: Mejor Portada de Álbum (Best Album Cover).
PUEDES VER: Shakira gana en Mejor Álbum de Pop Latino y dedica el Grammy a inmigrantes de Estados Unidos
Grabación del Año
- "DtMF" – Bad Bunny
- "Manchild" – Sabrina Carpenter
- "Anxiety" – Doechii
- "Wildflower" – Billie Eilish
- "Abracadabra" – Lady Gaga
- "Luther" – Kendrick Lamar con SZA
- "The Subway"– Chappell Roan
- "APT." – Rosé, Bruno Mars
Álbum del Año
- Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
- Swag – Justin Bieber
- Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
- Mayhem – Lady Gaga
- GNX – Kendrick Lamar
- Mutt – Leon Thomas
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Canción del Año
- "Abracadabra" – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- "Anxiety" – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- "APT." – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- "DtMF" – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
- "Golden [De "KPop Demon Hunters"]" – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
- "Luther" – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
- "Manchild" – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- "Wildflower" – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista nuevo
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año, no clásico
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del año, no clásico
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop solista
- "Daisies" — Justin Bieber
- "Manchild" — Sabrina Carpenter
- "Disease" — Lady Gaga
- "The Subway" — Chappell Roan
- "Messy" — Lola Young
Mejor interpretación pop de dúo/grupo
- "Defying Gravity" – Cynthia Erivo y Ariana Grande
- "Golden [From “KPop Demon Hunters”]" – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
- "Gabriela" – Katseye
- "APT." – Rosé, Bruno Mars
- "30 for 30" – SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum vocal pop
- Swag – Justin Bieber
- Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
- Something Beautiful – Miley Cyrus
- Mayhem – Lady Gaga
- I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims
Mejor grabación dance/electrónica
- "No Cap" — Disclosure & Anderson .Paak
- "Victory Lap" — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- "Space Invader" — Kaytranada
- "Voltage" — Skrillex
- "End of Summer" — Tame Impala
Mejor grabación de dance pop
- "Bluest Flame" – Selena Gomez & Benny Blanco
- "Abracadabra" — Lady Gaga
- "Midnight Sun" – Zara Larsson
- "Just Keep Watching (From "F1 The Movie")"
- "Illegal" – PinkPantheress
Mejor álbum de dance/electrónica
- Eusexua — FKA Twigs
- Ten Days — Fred Again..
- Fancy That — PinkPantheress
- Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
- F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex
Mejor grabación remezclada
- "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" — Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- "Don't Forget About Us" — Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
- "A Dreams A Dream – Ron Trent Remix" — Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
- "Galvanize" — Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
- "Golden – David Guetta REM/X" — David Guetta, remezclador (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
Mejor interpretación de rock
- "U Should Not Be Doing That" — Amyl and the Sniffers
- "The Emptiness Machine" — Linkin Park
- "Never Enough" — Turnstile
- "Mirtazapine" — Hayley Williams
- "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II
Mejor interpretación de metal
- "Night Terror" — Dream Theater
- "Lachryma" — Ghost
- "Emergence" — Sleep Token
- "Soft Spine" —Spiritbox
- "Birds" — Turnstile
Mejor canción de rock
- "As Alive as You Need Me to Be" – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- "Caramel" – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- "Glum" – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- "Never Enough" – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- "Zombie" – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)
Mejor álbum de rock
- Private Music — Deftones
- I Quit — Haim
- From Zero — Linkin Park
- Never Enough — Turnstile
- Idols — Yungblud
Mejor interpretación de música alternativa
- "Everything Is Peaceful Love" — Bon Iver
- "Alone" — The Cure
- "Seein' Stars" — Turnstile
- "Mangetout" — Wet Leg
- "Parachute" — Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable – Bon Iver
- Songs of a Lost World – The Cure
- Don't Tap the Glass – Tyler, the Creator
- Moisturizer – Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams
Mejor interpretación de R&B
- "Yukon" – Justin Bieber
- "It Depends" – Chris Brown con Bryson Tiller
- "Folded" – Kehlani
- "Mutt (En vivo desde Tiny Desk de NPR)" – Leon Thomas
- "Heart of a Woman" – Summer Walker
Mejor interpretación de R&B tradicional
- "Here We Are" — Durand Bernarr
- "Uptown" — Lalah Hathaway
- "Love You Too" — Ledisi
- "Crybaby" — SZA
- "Vibes Don't Lie" — Leon Thomas
Mejor canción de R&B
- "Folded" — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- "Heart of a Woman" — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- "It Depends" — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
- "Overqualified" — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- "Yes It Is" — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum de R&B progresivo
- Bloom — Durand Bernarr
- Adjust Brightness — Bilal
- Love on Digital — Destin Conrad
- Access All Areas — Flo
- Come as You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon
Mejor álbum de R&B
- Beloved — Giveon
- Why Not More? — Coco Jones
- The Crown — Ledisi
- Escape Room — Teyana Taylor
- Mur — Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
- "Outside" — Cardi B
- "Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
- "Anxiety" — Doechii
- "TV Off" — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- "Darling, I" — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
- "Proud of Me" — Fridayy con Meek Mill
- "Wholeheartedly" — JID con Ty Dolla $ign & 6Lack
- "Luther" — Kendrick Lamar con SZA
- "WeMaj" — Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody
- "Somebody Loves Me" — Partynextdoor & Drake
Mejor canción de rap
- "Anxiety" — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- "The Birds Don't Sing" — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
- "Sticky" — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
- "TGIF" — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- "TV Off" — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice
- Glorious – GloRilla
- God Does Like Ugly – JID
- GNX – Kendrick Lamar
- Chromakopia – Tyler, the Creator
Mejor álbum de poesía hablada
- A Hurricane in Heels: healed people don't act like that (grabado parcialmente en vivo en City Winery y otros lugares) — Queen Sheba
- Black Shaman — Marc Marcel
- Pages — Omari Hardwick y Anthony Hamilton
- Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople — Saul Williams, Carlos Niño & Friends
- Words for Days Vol. 1 — Mad Skillz
Mejor interpretación de jazz
- "Noble Rise" — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins y Mark Whitfield
- "Windows – Live" — Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- "Peace of Mind / Dreams Come True" — Samara Joy
- "Four" — Michael Mayo
- "All Stars Lead to You – Live" — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
Mejor álbum vocal de jazz
- Elemental — Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
- We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell
- Portrait — Samara Joy
- Fly — Michael Mayo
- Live at Vic's Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
- Keyon Harrold y Rachel Eckroth
Mejor álbum instrumental de jazz
- Trilogy 3 (En vivo) — Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- Southern Nights — Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
- Belonging — Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall — John Patitucci con Chris Potter y Brian Blade
- Fasten Up — Yellowjackets
Mejor álbum de gran conjunto de jazz
- Emulador Orchestrator — The 8-Bit Big Band
- Without Further Ado, Vol. 1 — Christian McBride Big Band
- Lumen — Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
- Basie Rocks! — Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
- Lights on a Satellite — Sun Ra Arkestra
- Some Days Are Better: The Lost Scores — Kenny Wheeler Legacy Featuring the Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra
Mejor álbum de jazz latino
- La Fleur de Cayenne — Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico — Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
- Mundoagua – Celebrating Carla Bley — Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum de jazz alternativo
- Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
- Keys to the City Volume One — Robert Glasper
- Ride into the Sun — Brad Mehldau
- Live-Action — Nate Smith
- Blues Blood — Immanuel Wilkins
Mejor álbum vocal pop tradicional
- Wintersongs — Laila Biali
- The Gift of Love — Jennifer Hudson
- Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
- Harlequin — Lady Gaga
- A Matter of Time — Laufey
- The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand
Mejor álbum instrumental contemporáneo
- Brightside — ARKAI
- Ones & Twos — Gerald Clayton
- BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us — Bob James & Dave Koz
- Shayan —Charu Suri
Mejor álbum de teatro musical
- Buena Vista Social Club
- La muerte le sienta bien a su
- gitana
- Justo a tiempo
- Tal vez final feliz
Mejor interpretación country solista
- "Nose on the Grindstone" – Tyler Childers
- "Good News" – Shaboozey
- "Bad as I Used to Be [De "F1 The Movie"]"
- "I Never Lie" – Zach Top
- "Somewhere Over Laredo" – Lainey Wilson
Mejor interpretación country de dúo/grupo
- "A Song to Sing" — Miranda Lambert y Chris Stapleton
- "Trailblazer" — Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
- "Love Me Like You Used to Do" — Margo Price y Tyler Childers
- "Amen" — Shaboozey y Jelly Roll
- "Honky Tonk Hall of Fame" — George Strait, Chris Stapleton
Mejor canción country
- "Bitin' List" — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- "Good News" — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- "I Never Lie" — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- "Somewhere Over Laredo" — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- "A Song to Sing" — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Dollar a Day — Charley Crockett
- American Romance — Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
- Hard Headed Woman — Margo Price
- Ain't in It for My Health — Zach Top
Mejor álbum de country contemporáneo
- Patterns — Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter — Tyler Childers
- Evangeline vs. the Machine — Eric Church
- Beautifully Broken — Jelly Roll
- Postcards From Texas — Miranda Lambert
Mejor interpretación de raíces americanas
- "Lonely Avenue" — Jon Batiste con Randy Newman
- "Ancient Light" — I'm With Her
- "Crimson and Clay" — Jason Isbell
- "Richmond on the James" — Alison Krauss & Union Station
- "Beautiful Strangers" — Mavis Staples
Mejor interpretación de música americana
- "Boom" — Sierra Hull
- "Poison in My Well" — Maggie Rose & Grace Potter
- "Godspeed" — Mavis Staples
- "That's Gonna Leave a Mark" — Molly Tuttle
- "Horses" — Jesse Welles
Mejor canción de raíces americanas
- "Ancient Light" — Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins, compositoras (I'm With Her)
- "Big Money" — Jon Batiste, Mike Elizondo y Steve McEwan, compositores (Jon Batiste)
- "Foxes in the Snow" — Jason Isbell, compositor (Jason Isbell)
- "Middle" — Jesse Welles, compositor (Jesse Welles)
- "Spitfire" — Sierra Hull, compositora (Sierra Hull)
Mejor álbum de Americana
- Big Money – Jon Batiste
- Bloom – Larkin Poe
- Last Leaf on the Tree – Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
- Middle – Jesse Welles
Mejor álbum de bluegrass
- Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter
- A Tip Toe High Wire — Sierra Hull
- Arcadia — Alison Krauss & Union Station
- Outrun — The Steeldrivers
- Highway Prayers — Billy Strings
Mejor álbum de blues tradicional
- Ain't Done With the Blues — Buddy Guy
- Room on the Porch — Taj Mahal & Keb' Mo'
- One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur
- Look Out Highway — Charlie Musselwhite
- Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush
Mejor álbum de blues contemporáneo
- Breakthrough — Joe Bonamassa
- Paper Doll — Samantha Fish
- A Tribute to LJK — Eric Gales
- Preacher Kids — Robert Randolph
- Family — Southern Avenue
Mejor álbum de folk
- ¿Qué le dijo el mirlo al cuervo ? — Rhiannon Giddens y Justin Robinson
- Corona de rosas — Patty Griffin
- Salvaje, claro y azul — I'm With Her
- Zorros en la nieve — Jason Isbell
- Bajo las líneas eléctricas (24 de abril – 24 de septiembre) — Jesse Welles
Mejor álbum de música regional de raíces
- En vivo en Vaughan’s — Corey Henry y el Treme Funktet
- Para Fat Man — Preservation Brass y Preservation Hall Jazz Band
- Iglesia de Nueva Orleans — Kyle Roussel
- Domingo de segunda línea — Trombone Shorty y New Breed Brass Band
- Un tributo al rey del zydeco (Varios artistas)
Mejor interpretación/canción gospel
- "Do It Again" — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
- "Church" — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin, compositores
- “Still (Live)"— Jonathan McReynolds y Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson, compositores
- "Amen" — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II y Terrell Anthony Pettus, compositores
- "Come Jesus Come" — Cece Winans con Shirley Caesar
Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea
- "I Know a Name" — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake y Jacob Sooter, compositores
- "Your Way's Better" — Forrest Frank; Forrest Frank y Pera, compositores
- "Hard Fought Hallelujah" — Brandon Lake con Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford y Brandon Lake, compositores
- "Headphones" — Lecrae, Killer Mike, TI; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller y Clifford Harris, compositores
- "Amazing" — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton y Darrel Walls, compositores
Mejor álbum de gospel
- Sunny Days — Yolanda Adams
- Tasha — Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight — Tamela Mann
- Only On The Road (En vivo) — Tye Tribbett
- Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana contemporánea
- Child of God II — Forrest Frank
- Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
- King Of Hearts — Brandon Lake
- Reconstruction — Lecrae
- Let The Church Sing — Tauren Wells
Mejor álbum de gospel de raíces
- I Will Not Be Moved (En vivo) — The Brooklyn Tabernacle Choir
- Then Came The Morning — Gaither Vocal Band
- Praise & Worship: More Than a Hollow Hallelujah — The Isaacs
- Good Answers — Karen Peck & New River
- Back To My Roots — Candi Staton
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
- Tropicoqueta – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
- DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
- Mixteip — J Balvin
- FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
- NAIKI — Nicki Nicole
- EUB DELUXE — Trueno
- SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo
- Genes Rebeldes — Aterciopelados
- ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
- PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
- ALGORHYTHM — Los Wizzards
- Novela — Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)
- MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
- Sin Rodeos — Paola Jara
- Palabra De To's (Seca) — Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido
Mejor Álbum Tropical Latino
- Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta
- Raíces — Gloria Estefan
- Clásicos 1.0 — Grupo Niche
- Bingo — Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa
Mejor Interpretación Musical Global
- EoO — Bad Bunny
- Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
- JERUSALEMA — Angélique Kidjo
- Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
- Shrini’s Dream (En Vivo) — Shakti
- Daybreak — Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar
Mejor Interpretación Musical Africana
- "Love" — Burna Boy
- "With You" — Davido con Omah Lay
- "Hope & Love" — Eddy Kenzo y Mehran Matin
- "Gimme Dat" — Ayra Starr con Wizkid
- "Push 2 Start" — Tyla
Mejor Álbum Musical Global
- Sonidos de Kumbha — Siddhant Bhatia
- Sin señales de debilidad — Burna Boy
- Iluminar el mundo — Youssou N'Dour
- Explosión mental (Gira del 50 aniversario en vivo) — Shakti
- Capítulo III: Regresamos a la luz — Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy
- Korwar
- Caetano y Bethânia en vivo — Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
- Tesoro del amor propio — Lila Iké
- Corazón y alma — Vybz Kartel
- BLXXD y FYAH — Keznamdi
- Desde adentro — Mortimer
- No hay lugar como el hogar — Jesse Royal
Mejor álbum de New Age, Ambient o Canto
- Kuruvinda — Kirsten Agresta-Copely
- Según la Luna — Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- En el Bosque — Jahnavi Harrison
- Nómada — Carla Patullo con The Scorchio Quartet & Tonality
- Los Colores en mi Mente — Chris Redding
Mejor Álbum de Música Infantil
- Sin Edad: 100 Años Joven — Joanie Leeds & Joya
- La Casa Mágica del Árbol de Buddy — Mega Ran
- Armonía — FYÜTCH & Aura V
- Historia — Flor Bromley
- La Música de Tori y las Musas — Tori Amos
Mejor Álbum de Comedia
- Años Mortales — Bill Burr
- PostMortem — Sarah Silverman
- Soltera — Ali Wong
- Lo Que Había Pasado Fue… — Jamie Foxx
- Tu Amigo, Nate Bargatze — Nate Bargatze
Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos
- Elvis, Rocky y yo: La historia de Carol Connors — Kathy Garver
- En la hierba sin cortar — Trevor Noah
- Lovely One: Unas memorias — Ketanji Brown Jackson
- Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama — Dalai Lama
- Sabes que es verdad: La verdadera historia de Milli Vanilli — Fab Morvan
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- Cómo entrenar a tu dragón – John Powell, compositor
- Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro, compositor
- Pecadores – Ludwig Göransson, compositor
- Wicked – John Powell y Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot – Kris Bowers, compositor
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
- Avatar: Fronteras de Pandora – Secretos de las Agujas — Pinar Toprak, compositora
- Helldivers 2 — Wilbert Roget, II, compositor
- Indiana Jones y el Gran Círculo — Gordy Haab, compositor
- Star Wars Outlaws: Comodín y la Fortuna de un Pirata — Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget, II, compositores
- Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- “Tan vivo como me necesites" [De "Tron: Ares"] — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- "Dorado" [De "KPop Demon Hunters"] — EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
- "Te mentí" [De “Pecadores"] — Ludwig Göransson y Raphael Saadiq, compositores
- (Miles Caton)
- "Nunca es demasiado tarde" [De "Elton John: Nunca es demasiado tarde"] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin y Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
- "Luna pálida, pálida" [De "Pecadores"] — Ludwig Göransson y Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
- "Pecadores" [De "Sinners"] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo y Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)
Mejor video musical
- "Young Lion" — Sade Sophie Muller, directora del video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores del video
- "Manchild" — Sabrina Carpenter Vania Heymann y Gal Muggia, directoras del video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores del video
- "So Be It" — Clipse Productor Hannan Hussain, director del video; Daniel Order, video
- "Anxiety" — Doechii James Mackel, director del video; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores del video
- "Love" — OK Go Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores del video; Petra Ahmann, productora del video
Mejor película musical
- Devo — DevoChris Smith, director de video; Danny Gabai, Anita Greenspan, Chris Holmes y Chris Smith, productores de video
- Live at the Royal Albert Hall — Raye Paul Dugdale, director de video; Stefan Demetriou y Amy James, productores de video
- Relentless — Diane Warren Bess Kargman, directora de video; Peggy Drexler, Michele Farinola y Kat Nguyen, productoras de video
- Music by John Williams — John Williams Laurent Bouzereau, director de video; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores de video Piece by Piece — Pharrell Williams Morgan Neville, director de video; Morgan Neville, Caitrin Rogers, Mimi Valdes y Pharrell Williams, productores de video
Mejor paquete de grabación
- And The Adjacent Possible — Hà Trinh Quoc Bao, Damian Kulash, Jr., Claudio Ripol, Wombi Rose y Yuri Suzuki, directores de arte (OK Go)
- Balloonerism — Bráulio Amado y Alim Smith, directores de arte (Mac Miller)
- Danse Macabre: De Luxe — Rory McCartney, director de arte (Duran Duran)
- Loud Is As — Farbod Kokabi y Emily Sneddon, directores de arte (Tsunami)
- Sequoia — Tim Breen y Ken Shipley, directores de arte (Varios Artistas)
- The Spins (Picture Disc Vinyl) — Miller McCormick, director de arte (Mac Miller)
- Tracks II: The Lost Albums — Meghan Foley y Michelle Holme, directoras de arte (Bruce Springsteen)
Mejor portada de álbum
- Chromakopia — Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores de arte (Tyler, the Creator)
- The Crux — William Wesley II, director de arte (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos — Benito Antonio Martínez Ocasio, director de arte (Bad Bunny)
- Glory — Cody Critcheloe y Andrew JS, directores de arte (Perfume Genius)
- Moisturizer — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki y Rhian Teasdale, directores de arte (Wet Leg)
Notas del mejor álbum
- Adiós, despedida, buena suerte, hasta luego: En escena 1964-1974 — Scott B. Bomar, autor de las notas del álbum (Buck Owens And His Buckaroos)
- Después del último cielo — Adam Shatz, autor de las notas del álbum (Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland)
- Árabe — Amanda Ekery, autora de las notas del álbum (Amanda Ekery)
- La primera familia: En directo en la Catedral de Winchester 1967 — Alec Palao, autor de las notas del álbum (Sly & The Family Stone)
- Nace un fantasma (Edición de lujo del 20.º aniversario) — Bob Mehr, autor de las notas del álbum (Wilco)
- Miles '55: Las grabaciones de prestigio — Ashley Kahn, autora de las notas del álbum (Miles Davis)
Mejor álbum histórico
- Archivos de Joni Mitchell – Volumen 4: Los años del asilo (1976-1980) — Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores de la compilación; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
- La creación de Five Leaves Left — Cally Callomon y Johnny Chandler, productores de la compilación; Simon Heyworth y John Wood, ingenieros de masterización (Nick Drake)
- Roots Rocking Zimbabwe – El sonido moderno de los barrios marginales de Harare 1975-1980 (Analog Africa n.º 41) — Samy Ben Redjeb, productor de la compilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (Varios artistas)
- Super Disco Pirata – De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa n.º 39) — Samy Ben Redjeb, productor de la compilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (Varios Artistas)
- You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos — Will Bratton, Sharyn Felder y Cheryl Pawelski, productores de la compilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (Doc Pomus)
Mejor álbum de ingeniería de sonido, no clásico
- All Things Light — Jesse Brock, Jon Castelli, Tyler Johnson, Nick Lobel, Simon Maartensson, Lawrence “Boo” Mitchell, Anders Mouridsen, Ryan Nasci, Ernesto Olivera-Lapier, Ethan Schneiderman y Owen Stoutt, ingenieros; Dale Becker, ingeniero de masterización (Cam)
- Arcadia — Neal Cappellino y Gary Paczosa, ingenieros; Brad Blackwood, ingeniero de masterización (Alison Krauss y Union Station)
- For Melancholy Brunettes (& sad women) — Joseph Lorge, Blake Mills y Sebastian Reunert, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Japanese Breakfast)
- That Wasn't A Dream — Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan,
- ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)
Mejor álbum de ingeniería de sonido, clásica
- Cerrone: Don't Look Down — Mike Tierney, ingeniero; Alan Silverman, ingeniero de masterización (Sandbox Percussion)
- Eastman: Sinfonía n.º 2; Tchaikovsky: Sinfonía n.º 2 — Gintas Norvila, ingeniero; Jennifer Nulsen, ingeniera de masterización (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland)
- Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk — Shawn Murphy y Nick Squire, ingenieros; Tim Martyn, ingeniero de masterización (Andris Nelsons, Kristine Opolais,
- Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell y la Orquesta Sinfónica de Boston)
- Standard Stoppages — Sean Connors, Robert Dillon, Peter Martin, Bill Maylone, Judith Sherman y David Skidmore, ingenieros; Joe Lambert, ingeniero de masterización (Third Coast Percussion)
- Yule — Morten Lindberg, ingeniero; Morten Lindberg, ingeniero de masterización (Trio Mediæval)
Productor del año, música clásica
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
Mejor álbum de audio inmersivo
- All American F***boy — Andrew Law, ingeniero de mezcla inmersiva (Duckwrth)
- Immersed — Justin Gray, ingeniero de mezcla inmersiva; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Justin Gray, Drew Jurecka y Morten Lindberg, productores inmersivos (Justin Gray)
- An Immersive Tribute To Astor Piazzolla (Live) — Andrés Mayo y Martín Muscatello, ingenieros de mezcla inmersiva; Andrés Mayo y Martín Muscatello, productores inmersivos (Various Artists)
- Tearjerkers — Hans-Martin Buff, ingeniero de mezcla inmersiva; Hans-Martin Buff, productor inmersivo (Tearjerkers)
- Yule — Morten Lindberg, ingeniero de mezcla inmersiva; Morten Lindberg, ingeniero de masterización inmersiva; Arve Henriksen y Morten Lindberg, productores inmersivos (Trio Mediæval)
Mejor composición instrumental
- "First Snow" — Remy Le Boeuf, compositor (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz)
- "Live Life This Day: Movement I" — Miho Hazama, compositor (Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Orquesta Sinfónica Nacional Danesa)
- "Lord, That's A Long Way" — Sierra Hull, compositora (Sierra Hull)
- "Openin'g" — Zain Effendi, compositor (Zain Effendi)
- "Train To Emerald City" — John Powell y Stephen Schwartz, compositores (John Powell y Stephen Schwartz)
- "Why You Here / Before The Sun Went Down" — Ludwig Göransson, compositor (Ludwig Göransson con Miles Caton)
Mejor arreglo, instrumental o a capella
- “Be Okay” — Cynthia Erivo, arreglista (Cynthia Erivo)
- “A Child Is Born” — Remy Le Boeuf, arreglista (Nordkraft Big Band y Remy Le Boeuf)
- “Fight On” — Andy Clausen, Addison Maye-Saxon, Riley Mulherkar y Chloe Rowlands, arreglistas (The Westerlies)
- “Super Mario Praise Break” — Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker,
- arreglistas (The 8-Bit Big Band)
Mejor arreglo, instrumentos y voces
- "Big Fish" — Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, arreglistas (Nate Smith con la participación de säje)
- "How Did She Look?" — Nelson Riddle, arreglista (Seth MacFarlane)
- "Keep An Eye On Summer" — Jacob Collier, arreglista (Jacob Collier)
- "Something In The Water (Acoustic-Ish)" — Clyde Lawrence, Gracie Lawrence y Linus Lawrence, arreglistas (Lawrence)
- "What A Wonderful World" — Cody Fry, arreglista (Cody Fry)
Mejor interpretación orquestal
- Coleridge-Taylor: Toussaint L'Ouverture; Balada Op. 4; Suites de '24 Melodías Negras' — Michael Repper, director (Filarmónica Nacional)
- Messiaen: Sinfonía Turangalîla — Andris Nelsons, director (
- Orquesta Sinfónica de Boston)
- Ravel: Bolero, M. 81 — Gustavo Dudamel, director (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
- de Venezuela)
- Still & Bonds — Yannick Nézet-Séguin, director (Orquesta de Filadelfia)
- Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos — Esa-Pekka Salonen, director (Sinfónica de San Francisco)
Mejor grabación de ópera
- Heggie: Intelligence — Kwamé Ryan, director; Jamie Barton, J'Nai Bridgesy Janai Brugger; Blanton Alspaugh, productor (Gran Ópera de Houston; Gene Scheer)
- Huang Ruo: Un soldado americano — Carolyn Kuan, directora; Hannah Cho, Alex DeSocio, Nina Yoshida Nelsen y Brian Vu; Adam Abeshouse, Silas Brown y Doron Schachter, productores (American Composers Orchestra; David Henry Hwang)
- Kouyoumdjian: Adoration — Alan Pierson, director; Miriam Khalil, Marc
- Kudisch, David Adam Moore, Omar Najmi, Naomi Louisa O'Connell y Karim Sulayman; Mary Kouyoumdjian, productora (Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street)
- O'Halloran: Trade & Mary Motorhead — Elaine Kelly, directora; Oisín Ó Dálaigh y John Molloy; Alex Dowling y Emma O'Halloran, productores (Irish National Opera Orchestra; Mark O'Halloran)
- Tesori: Grounded — Yannick Nézet-Séguin, director; Ben Bliss, Emily
- D'Angelo, Greer Grimsley y Kyle Miller; David Frost, productor (Orquesta de la Ópera Metropolitana; Coro de la Ópera Metropolitana; George Brant)
Mejor recopilación clásica
- Cerrone: Don't Look Down — Sandbox Percussion; Jonathan Allen, Victor Caccese,
- Christopher Cerrone, Ian Rosenbaum, Terry Sweeney y Mike Tierney, productores.
- The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II — Will Liverman; Jonathan Estabrooks, productor.
- Ortiz: Yanga — Gustavo Dudamel, director de orquesta; Dmitriy Lipay, productor.
- Seven Seasons — Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy y Starr Parodi; Nicholas Dodd, director de orquesta; Jeff Fair, Starr Parodi y Kitt Wakeley, productores.
- Tombeaux — Christina Sandsengen; Shaun Drew y Christina Sandsengen, productores.
Mejor composición clásica contemporánea
- Cerrone: Don't Look Down — Christopher Cerrone, compositor (Conor Hanick y Sandbox Percussion)
- Dennehy: Land Of Winter — Donnacha Dennehy, compositor (Alan Pierson y Alarm Will Sound)
- León: Raíces (Origins) — Tania León, compositora (Edward Gardner y Orquesta Filarmónica de Londres)
- Okpebholo: Songs In Flight — Shawn E. Okpebholo, compositor (Will Liverman, Paul Sánchez y varios artistas)
- Ortiz: Dzonot — Gabriela Ortiz, compositora (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)
