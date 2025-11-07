0
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Nominaciones a los Grammy 2026 EN VIVO: revisa la lista completa y todas las novedades

Revisa la lista completa de nominados de los Premios Grammy 2026, que reconocen la excelencia artística, técnica y profesional en la música.

Angie De La Cruz
Los premios Grammy Awards 2026 se entregarán el 1 de febrero de 2026.
Los premios Grammy Awards 2026 se entregarán el 1 de febrero de 2026. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
La ceremonia de los premios Grammy Awards 2026 se realizará el domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Pero desde este 7 de noviembre, ya se sabe la lista de nominados y AQUÍ podrás revisar qué artistas podrían llevarse este reconocimiento, incluido la nueva categoría: Mejor Portada de Álbum (Best Album Cover).

Con este reconocimiento, Shakira fortalece su estatus como icono de la música latina, promoviendo mensajes de inclusión y empatía en el ámbito artístico.

PUEDES VER: Shakira gana en Mejor Álbum de Pop Latino y dedica el Grammy a inmigrantes de Estados Unidos

Grabación del Año

  • "DtMF" – Bad Bunny
  • "Manchild" – Sabrina Carpenter
  • "Anxiety" – Doechii
  • "Wildflower" – Billie Eilish
  • "Abracadabra" – Lady Gaga
  • "Luther" – Kendrick Lamar con SZA
  • "The Subway"– Chappell Roan
  • "APT." – Rosé, Bruno Mars

Álbum del Año

  • Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny
  • Swag – Justin Bieber
  • Man's Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
  • Mayhem – Lady Gaga
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Mutt – Leon Thomas
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Canción del Año

  • "Abracadabra" – Lady Gaga, Henry Walter y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
  • "Anxiety" – Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • "APT." – Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park, Theron Thomas y Henry Walter, compositores (Rosé, Bruno Mars)
  • "DtMF" – Marco Daniel Borrero, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Benito Antonio Martínez Ocasio, Hugo René Sención Sanabria, Tyler Thomas Spry y Roberto José Rosado Torres, compositores (Bad Bunny)
  • "Golden [De "KPop Demon Hunters"]" – EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • "Luther" – Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Scott Bridgeway, Sam Dew, Ink, Kendrick Lamar, Solána Rowe, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con SZA)
  • "Manchild" – Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
  • "Wildflower" – Billie Eilish O'Connell y Finneas O'Connell, compositores (Billie Eilish)

Mejor artista nuevo

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Productor del año, no clásico

  • Dan Auerbach
  • Cirkut
  • Dijon
  • Blake Mills
  • Sounwave

Compositor del año, no clásico

  • Amy Allen
  • Edgar Barrera
  • Jessie Jo Dillon
  • Tobias Jesso Jr.
  • Laura Veltz

Mejor interpretación pop solista

  • "Daisies" — Justin Bieber
  • "Manchild" — Sabrina Carpenter
  • "Disease" — Lady Gaga
  • "The Subway" — Chappell Roan
  • "Messy" — Lola Young

Mejor interpretación pop de dúo/grupo

  • "Defying Gravity" – Cynthia Erivo y Ariana Grande
  • "Golden [From “KPop Demon Hunters”]" – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami
  • "Gabriela" – Katseye
  • "APT." – Rosé, Bruno Mars
  • "30 for 30" – SZA con Kendrick Lamar

Mejor álbum vocal pop

  • Swag – Justin Bieber
  • Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter
  • Something Beautiful – Miley Cyrus
  • Mayhem – Lady Gaga
  • I've Tried Everything But Therapy (Part 2) – Teddy Swims

Mejor grabación dance/electrónica

  • "No Cap" — Disclosure & Anderson .Paak
  • "Victory Lap" — Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • "Space Invader" — Kaytranada
  • "Voltage" — Skrillex
  • "End of Summer" — Tame Impala

Mejor grabación de dance pop

  • "Bluest Flame" – Selena Gomez & Benny Blanco
  • "Abracadabra" — Lady Gaga
  • "Midnight Sun" – Zara Larsson
  • "Just Keep Watching (From "F1 The Movie")"
  • "Illegal" – PinkPantheress

Mejor álbum de dance/electrónica

  • Eusexua — FKA Twigs
  • Ten Days — Fred Again..
  • Fancy That — PinkPantheress
  • Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol
  • F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor grabación remezclada

  • "Abracadabra (Gesaffelstein Remix)" — Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
  • "Don't Forget About Us" — Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
  • "A Dreams A Dream – Ron Trent Remix" — Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
  • "Galvanize" — Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
  • "Golden – David Guetta REM/X" — David Guetta, remezclador (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)

Mejor interpretación de rock

  • "U Should Not Be Doing That" — Amyl and the Sniffers
  • "The Emptiness Machine" — Linkin Park
  • "Never Enough" — Turnstile
  • "Mirtazapine" — Hayley Williams
  • "Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning" — Yungblud con Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Mejor interpretación de metal

  • "Night Terror" — Dream Theater
  • "Lachryma" — Ghost
  • "Emergence" — Sleep Token
  • "Soft Spine" —Spiritbox
  • "Birds" — Turnstile

Mejor canción de rock

  • "As Alive as You Need Me to Be" – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • "Caramel" – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
  • "Glum" – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
  • "Never Enough" – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
  • "Zombie" – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de rock

  • Private Music — Deftones
  • I Quit — Haim
  • From Zero — Linkin Park
  • Never Enough — Turnstile
  • Idols — Yungblud

Mejor interpretación de música alternativa

  • "Everything Is Peaceful Love" — Bon Iver
  • "Alone" — The Cure
  • "Seein' Stars" — Turnstile
  • "Mangetout" — Wet Leg
  • "Parachute" — Hayley Williams

Mejor álbum de música alternativa

  • Sable, Fable – Bon Iver
  • Songs of a Lost World – The Cure
  • Don't Tap the Glass – Tyler, the Creator
  • Moisturizer – Wet Leg
  • Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor interpretación de R&B

  • "Yukon" – Justin Bieber
  • "It Depends" – Chris Brown con Bryson Tiller
  • "Folded" – Kehlani
  • "Mutt (En vivo desde Tiny Desk de NPR)" – Leon Thomas
  • "Heart of a Woman" – Summer Walker

Mejor interpretación de R&B tradicional

  • "Here We Are" — Durand Bernarr
  • "Uptown" — Lalah Hathaway
  • "Love You Too" — Ledisi
  • "Crybaby" — SZA
  • "Vibes Don't Lie" — Leon Thomas

Mejor canción de R&B

  • "Folded" — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
  • "Heart of a Woman" — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
  • "It Depends" — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)
  • "Overqualified" — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
  • "Yes It Is" — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor álbum de R&B progresivo

  • Bloom — Durand Bernarr
  • Adjust Brightness — Bilal
  • Love on Digital — Destin Conrad
  • Access All Areas — Flo
  • Come as You Are — Terrace Martin & Kenyon Dixon

Mejor álbum de R&B

  • Beloved — Giveon
  • Why Not More? — Coco Jones
  • The Crown — Ledisi
  • Escape Room — Teyana Taylor
  • Mur — Leon Thomas

Mejor interpretación de rap

  • "Outside" — Cardi B
  • "Chains & Whips" — Clipse, Pusha T & Malice con Kendrick Lamar & Pharrell Williams
  • "Anxiety" — Doechii
  • "TV Off" — Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
  • "Darling, I" — Tyler, the Creator con Teezo Touchdown

Mejor interpretación de rap melódico

  • "Proud of Me" — Fridayy con Meek Mill
  • "Wholeheartedly" — JID con Ty Dolla $ign & 6Lack
  • "Luther" — Kendrick Lamar con SZA
  • "WeMaj" — Terrace Martin & Kenyon Dixon con Rapsody
  • "Somebody Loves Me" — Partynextdoor & Drake

Mejor canción de rap

  • "Anxiety" — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
  • "The Birds Don't Sing" — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
  • "Sticky" — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
  • "TGIF" — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
  • "TV Off" — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum de rap

  • Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T y Malice
  • Glorious – GloRilla
  • God Does Like Ugly – JID
  • GNX – Kendrick Lamar
  • Chromakopia – Tyler, the Creator

Mejor álbum de poesía hablada

  • A Hurricane in Heels: healed people don't act like that (grabado parcialmente en vivo en City Winery y otros lugares) — Queen Sheba
  • Black Shaman — Marc Marcel
  • Pages — Omari Hardwick y Anthony Hamilton
  • Saul Williams meets Carlos Niño & Friends at Treepeople — Saul Williams, Carlos Niño & Friends
  • Words for Days Vol. 1 — Mad Skillz

Mejor interpretación de jazz

  • "Noble Rise" — Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins y Mark Whitfield
  • "Windows – Live" — Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
  • "Peace of Mind / Dreams Come True" — Samara Joy
  • "Four" — Michael Mayo
  • "All Stars Lead to You – Live" — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth

Mejor álbum vocal de jazz

  • Elemental — Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
  • We Insist 2025! — Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell
  • Portrait — Samara Joy
  • Fly — Michael Mayo
  • Live at Vic's Las Vegas — Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim,
  • Keyon Harrold y Rachel Eckroth

Mejor álbum instrumental de jazz

  • Trilogy 3 (En vivo) — Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
  • Southern Nights — Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
  • Belonging — Branford Marsalis Quartet
  • Spirit Fall — John Patitucci con Chris Potter y Brian Blade
  • Fasten Up — Yellowjackets

Mejor álbum de gran conjunto de jazz

  • Emulador Orchestrator — The 8-Bit Big Band
  • Without Further Ado, Vol. 1 — Christian McBride Big Band
  • Lumen — Danilo Pérez & Bohuslän Big Band
  • Basie Rocks! — Deborah Silver & The Count Basie Orchestra
  • Lights on a Satellite — Sun Ra Arkestra
  • Some Days Are Better: The Lost Scores — Kenny Wheeler Legacy Featuring the Royal Academy of Music Jazz Orchestra & Frost Jazz Orchestra

Mejor álbum de jazz latino

  • La Fleur de Cayenne — Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
  • The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico — Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra Featuring Pedrito Martinez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison & Melvis Santa
  • Mundoagua – Celebrating Carla Bley — Arturo O'Farrill & the Afro Latin Jazz Orchestra
  • A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro
  • Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard — Miguel Zenón Quartet

Mejor álbum de jazz alternativo

  • Honey From a Winter Stone — Ambrose Akinmusire
  • Keys to the City Volume One — Robert Glasper
  • Ride into the Sun — Brad Mehldau
  • Live-Action — Nate Smith
  • Blues Blood — Immanuel Wilkins

Mejor álbum vocal pop tradicional

  • Wintersongs — Laila Biali
  • The Gift of Love — Jennifer Hudson
  • Who Believes in Angels? — Elton John & Brandi Carlile
  • Harlequin — Lady Gaga
  • A Matter of Time — Laufey
  • The Secret Of Life: Partners, Volume 2 — Barbra Streisand

Mejor álbum instrumental contemporáneo

  • Brightside — ARKAI
  • Ones & Twos — Gerald Clayton
  • BEATrio — Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
  • Just Us — Bob James & Dave Koz
  • Shayan —Charu Suri

Mejor álbum de teatro musical

  • Buena Vista Social Club
  • La muerte le sienta bien a su
  • gitana
  • Justo a tiempo
  • Tal vez final feliz

Mejor interpretación country solista

  • "Nose on the Grindstone" – Tyler Childers
  • "Good News" – Shaboozey
  • "Bad as I Used to Be [De "F1 The Movie"]"
  • "I Never Lie" – Zach Top
  • "Somewhere Over Laredo" – Lainey Wilson

Mejor interpretación country de dúo/grupo

  • "A Song to Sing" — Miranda Lambert y Chris Stapleton
  • "Trailblazer" — Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
  • "Love Me Like You Used to Do" — Margo Price y Tyler Childers
  • "Amen" — Shaboozey y Jelly Roll
  • "Honky Tonk Hall of Fame" — George Strait, Chris Stapleton

Mejor canción country

  • "Bitin' List" — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
  • "Good News" — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
  • "I Never Lie" — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
  • "Somewhere Over Laredo" — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
  • "A Song to Sing" — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

  • Dollar a Day — Charley Crockett
  • American Romance — Lukas Nelson
  • Oh What a Beautiful World — Willie Nelson
  • Hard Headed Woman — Margo Price
  • Ain't in It for My Health — Zach Top

Mejor álbum de country contemporáneo

  • Patterns — Kelsea Ballerini
  • Snipe Hunter — Tyler Childers
  • Evangeline vs. the Machine — Eric Church
  • Beautifully Broken — Jelly Roll
  • Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor interpretación de raíces americanas

  • "Lonely Avenue" — Jon Batiste con Randy Newman
  • "Ancient Light" — I'm With Her
  • "Crimson and Clay" — Jason Isbell
  • "Richmond on the James" — Alison Krauss & Union Station
  • "Beautiful Strangers" — Mavis Staples

Mejor interpretación de música americana

  • "Boom" — Sierra Hull
  • "Poison in My Well" — Maggie Rose & Grace Potter
  • "Godspeed" — Mavis Staples
  • "That's Gonna Leave a Mark" — Molly Tuttle
  • "Horses" — Jesse Welles

Mejor canción de raíces americanas

  • "Ancient Light" — Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan y Sara Watkins, compositoras (I'm With Her)
  • "Big Money" — Jon Batiste, Mike Elizondo y Steve McEwan, compositores (Jon Batiste)
  • "Foxes in the Snow" — Jason Isbell, compositor (Jason Isbell)
  • "Middle" — Jesse Welles, compositor (Jesse Welles)
  • "Spitfire" — Sierra Hull, compositora (Sierra Hull)

Mejor álbum de Americana

  • Big Money – Jon Batiste
  • Bloom – Larkin Poe
  • Last Leaf on the Tree – Willie Nelson
  • So Long Little Miss Sunshine – Molly Tuttle
  • Middle – Jesse Welles

Mejor álbum de bluegrass

  • Carter & Cleveland — Michael Cleveland & Jason Carter
  • A Tip Toe High Wire — Sierra Hull
  • Arcadia — Alison Krauss & Union Station
  • Outrun — The Steeldrivers
  • Highway Prayers — Billy Strings

Mejor álbum de blues tradicional

  • Ain't Done With the Blues — Buddy Guy
  • Room on the Porch — Taj Mahal & Keb' Mo'
  • One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey — Maria Muldaur
  • Look Out Highway — Charlie Musselwhite
  • Young Fashioned Ways — Kenny Wayne Shepherd & Bobby Rush

Mejor álbum de blues contemporáneo

  • Breakthrough — Joe Bonamassa
  • Paper Doll — Samantha Fish
  • A Tribute to LJK — Eric Gales
  • Preacher Kids — Robert Randolph
  • Family — Southern Avenue

Mejor álbum de folk

  • ¿Qué le dijo el mirlo al cuervo ? — Rhiannon Giddens y Justin Robinson
  • Corona de rosas — Patty Griffin
  • Salvaje, claro y azul — I'm With Her
  • Zorros en la nieve — Jason Isbell
  • Bajo las líneas eléctricas (24 de abril – 24 de septiembre) — Jesse Welles

Mejor álbum de música regional de raíces

  • En vivo en Vaughan’s — Corey Henry y el Treme Funktet
  • Para Fat Man — Preservation Brass y Preservation Hall Jazz Band
  • Iglesia de Nueva Orleans — Kyle Roussel
  • Domingo de segunda línea — Trombone Shorty y New Breed Brass Band
  • Un tributo al rey del zydeco (Varios artistas)

Mejor interpretación/canción gospel

  • "Do It Again" — Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
  • "Church" — Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin, compositores
  • “Still (Live)"— Jonathan McReynolds y Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson, compositores
  • "Amen" — Pastor Mike Jr.; Adia Andrews, Michael McClure Jr., David Lamar Outing II y Terrell Anthony Pettus, compositores
  • "Come Jesus Come" — Cece Winans con Shirley Caesar

Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea

  • "I Know a Name" — Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake y Jacob Sooter, compositores
  • "Your Way's Better" — Forrest Frank; Forrest Frank y Pera, compositores
  • "Hard Fought Hallelujah" — Brandon Lake con Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford y Brandon Lake, compositores
  • "Headphones" — Lecrae, Killer Mike, TI; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller y Clifford Harris, compositores
  • "Amazing" — Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton y Darrel Walls, compositores

Mejor álbum de gospel

  • Sunny Days — Yolanda Adams
  • Tasha — Tasha Cobbs Leonard
  • Live Breathe Fight — Tamela Mann
  • Only On The Road (En vivo) — Tye Tribbett
  • Heart Of Mine — Darrel Walls, PJ Morton

Mejor álbum de música cristiana contemporánea

  • Child of God II — Forrest Frank
  • Coritos Vol. 1 — Israel & New Breed
  • King Of Hearts — Brandon Lake
  • Reconstruction — Lecrae
  • Let The Church Sing — Tauren Wells

Mejor álbum de gospel de raíces

  • I Will Not Be Moved (En vivo) — The Brooklyn Tabernacle Choir
  • Then Came The Morning — Gaither Vocal Band
  • Praise & Worship: More Than a Hollow Hallelujah — The Isaacs
  • Good Answers — Karen Peck & New River
  • Back To My Roots — Candi Staton

Mejor álbum de pop latino

  • Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
  • Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Cancionera – Natalia Lafourcade
  • ¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

  • DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny
  • Mixteip — J Balvin
  • FERXXO VOL X: Sagrado — Feid
  • NAIKI — Nicki Nicole
  • EUB DELUXE — Trueno
  • SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

  • Genes Rebeldes — Aterciopelados
  • ASTROPICAL — Bomba Estéreo, Rawayana, ASTROPICAL
  • PAPOTA — CA7RIEL & Paco Amoroso
  • ALGORHYTHM — Los Wizzards
  • Novela — Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano)

  • MALA MÍA — Fuerza Regida, Grupo Frontera
  • Y Lo Que Viene — Grupo Frontera
  • Sin Rodeos — Paola Jara
  • Palabra De To's (Seca) — Carín León
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía – Por La Puerta Grande (En Vivo) — Bobby Pulido

Mejor Álbum Tropical Latino

  • Fotografías — Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta
  • Raíces — Gloria Estefan
  • Clásicos 1.0 — Grupo Niche
  • Bingo — Alain Pérez
  • Debut y Segunda Tanda, Vol. 2 — Gilberto Santa Rosa

Mejor Interpretación Musical Global

  • EoO — Bad Bunny
  • Cantando en el Camino — Ciro Hurtado
  • JERUSALEMA — Angélique Kidjo
  • Inmigrante Y Que? — Yeisy Rojas
  • Shrini’s Dream (En Vivo) — Shakti
  • Daybreak — Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar

Mejor Interpretación Musical Africana

  • "Love" — Burna Boy
  • "With You" — Davido con Omah Lay
  • "Hope & Love" — Eddy Kenzo y Mehran Matin
  • "Gimme Dat" — Ayra Starr con Wizkid
  • "Push 2 Start" — Tyla

Mejor Álbum Musical Global

  • Sonidos de Kumbha — Siddhant Bhatia
  • Sin señales de debilidad — Burna Boy
  • Iluminar el mundo — Youssou N'Dour
  • Explosión mental (Gira del 50 aniversario en vivo) — Shakti
  • Capítulo III: Regresamos a la luz — Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy
  • Korwar
  • Caetano y Bethânia en vivo — Caetano Veloso y Maria Bethânia

Mejor álbum de reggae

  • Tesoro del amor propio — Lila Iké
  • Corazón y alma — Vybz Kartel
  • BLXXD y FYAH — Keznamdi
  • Desde adentro — Mortimer
  • No hay lugar como el hogar — Jesse Royal

Mejor álbum de New Age, Ambient o Canto

  • Kuruvinda — Kirsten Agresta-Copely
  • Según la Luna — Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
  • En el Bosque — Jahnavi Harrison
  • Nómada — Carla Patullo con The Scorchio Quartet & Tonality
  • Los Colores en mi Mente — Chris Redding

Mejor Álbum de Música Infantil

  • Sin Edad: 100 Años Joven — Joanie Leeds & Joya
  • La Casa Mágica del Árbol de Buddy — Mega Ran
  • Armonía — FYÜTCH & Aura V
  • Historia — Flor Bromley
  • La Música de Tori y las Musas — Tori Amos

Mejor Álbum de Comedia

  • Años Mortales — Bill Burr
  • PostMortem — Sarah Silverman
  • Soltera — Ali Wong
  • Lo Que Había Pasado Fue… — Jamie Foxx
  • Tu Amigo, Nate Bargatze — Nate Bargatze

Mejor Audiolibro, Narración y Grabación de Cuentos

  • Elvis, Rocky y yo: La historia de Carol Connors — Kathy Garver
  • En la hierba sin cortar — Trevor Noah
  • Lovely One: Unas memorias — Ketanji Brown Jackson
  • Meditaciones: Las reflexiones de Su Santidad el Dalai Lama — Dalai Lama
  • Sabes que es verdad: La verdadera historia de Milli Vanilli — Fab Morvan

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

  • Cómo entrenar a tu dragón – John Powell, compositor
  • Severance: Temporada 2 – Theodore Shapiro, compositor
  • Pecadores – Ludwig Göransson, compositor
  • Wicked – John Powell y Stephen Schwartz, compositores
  • The Wild Robot – Kris Bowers, compositor

Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos

  • Avatar: Fronteras de Pandora – Secretos de las Agujas — Pinar Toprak, compositora
  • Helldivers 2 — Wilbert Roget, II, compositor
  • Indiana Jones y el Gran Círculo — Gordy Haab, compositor
  • Star Wars Outlaws: Comodín y la Fortuna de un Pirata — Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget, II, compositores
  • Sword of the Sea — Austin Wintory, compositor

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • “Tan vivo como me necesites" [De "Tron: Ares"] — Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
  • "Dorado" [De "KPop Demon Hunters"] — EJAE y Mark Sonnenblick, compositores (HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami)
  • "Te mentí" [De “Pecadores"] — Ludwig Göransson y Raphael Saadiq, compositores
  • (Miles Caton)
  • "Nunca es demasiado tarde" [De "Elton John: Nunca es demasiado tarde"] — Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin y Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
  • "Luna pálida, pálida" [De "Pecadores"] — Ludwig Göransson y Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
  • "Pecadores" [De "Sinners"] — Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo y Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)

Mejor video musical

  • "Young Lion" — Sade Sophie Muller, directora del video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores del video
  • "Manchild" — Sabrina Carpenter Vania Heymann y Gal Muggia, directoras del video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores del video
  • "So Be It" — Clipse Productor Hannan Hussain, director del video; Daniel Order, video
  • "Anxiety" — Doechii James Mackel, director del video; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores del video
  • "Love" — OK Go Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores del video; Petra Ahmann, productora del video

Mejor película musical

  • Devo — DevoChris Smith, director de video; Danny Gabai, Anita Greenspan, Chris Holmes y Chris Smith, productores de video
  • Live at the Royal Albert Hall — Raye Paul Dugdale, director de video; Stefan Demetriou y Amy James, productores de video
  • Relentless — Diane Warren Bess Kargman, directora de video; Peggy Drexler, Michele Farinola y Kat Nguyen, productoras de video
  • Music by John Williams — John Williams Laurent Bouzereau, director de video; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores de video Piece by Piece — Pharrell Williams Morgan Neville, director de video; Morgan Neville, Caitrin Rogers, Mimi Valdes y Pharrell Williams, productores de video

Mejor paquete de grabación

  • And The Adjacent Possible — Hà Trinh Quoc Bao, Damian Kulash, Jr., Claudio Ripol, Wombi Rose y Yuri Suzuki, directores de arte (OK Go)
  • Balloonerism — Bráulio Amado y Alim Smith, directores de arte (Mac Miller)
  • Danse Macabre: De Luxe — Rory McCartney, director de arte (Duran Duran)
  • Loud Is As — Farbod Kokabi y Emily Sneddon, directores de arte (Tsunami)
  • Sequoia — Tim Breen y Ken Shipley, directores de arte (Varios Artistas)
  • The Spins (Picture Disc Vinyl) — Miller McCormick, director de arte (Mac Miller)
  • Tracks II: The Lost Albums — Meghan Foley y Michelle Holme, directoras de arte (Bruce Springsteen)

Mejor portada de álbum

  • Chromakopia — Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores de arte (Tyler, the Creator)
  • The Crux — William Wesley II, director de arte (Djo)
  • Debí Tirar Más Fotos — Benito Antonio Martínez Ocasio, director de arte (Bad Bunny)
  • Glory — Cody Critcheloe y Andrew JS, directores de arte (Perfume Genius)
  • Moisturizer — Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki y Rhian Teasdale, directores de arte (Wet Leg)

Notas del mejor álbum

  • Adiós, despedida, buena suerte, hasta luego: En escena 1964-1974 — Scott B. Bomar, autor de las notas del álbum (Buck Owens And His Buckaroos)
  • Después del último cielo — Adam Shatz, autor de las notas del álbum (Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland)
  • Árabe — Amanda Ekery, autora de las notas del álbum (Amanda Ekery)
  • La primera familia: En directo en la Catedral de Winchester 1967 — Alec Palao, autor de las notas del álbum (Sly & The Family Stone)
  • Nace un fantasma (Edición de lujo del 20.º aniversario) — Bob Mehr, autor de las notas del álbum (Wilco)
  • Miles '55: Las grabaciones de prestigio — Ashley Kahn, autora de las notas del álbum (Miles Davis)

Mejor álbum histórico

  • Archivos de Joni Mitchell – Volumen 4: Los años del asilo (1976-1980) — Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores de la compilación; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
  • La creación de Five Leaves Left — Cally Callomon y Johnny Chandler, productores de la compilación; Simon Heyworth y John Wood, ingenieros de masterización (Nick Drake)
  • Roots Rocking Zimbabwe – El sonido moderno de los barrios marginales de Harare 1975-1980 (Analog Africa n.º 41) — Samy Ben Redjeb, productor de la compilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (Varios artistas)
  • Super Disco Pirata – De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa n.º 39) — Samy Ben Redjeb, productor de la compilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (Varios Artistas)
  • You Can't Hip A Square: The Doc Pomus Songwriting Demos — Will Bratton, Sharyn Felder y Cheryl Pawelski, productores de la compilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (Doc Pomus)

Mejor álbum de ingeniería de sonido, no clásico

  • All Things Light — Jesse Brock, Jon Castelli, Tyler Johnson, Nick Lobel, Simon Maartensson, Lawrence “Boo” Mitchell, Anders Mouridsen, Ryan Nasci, Ernesto Olivera-Lapier, Ethan Schneiderman y Owen Stoutt, ingenieros; Dale Becker, ingeniero de masterización (Cam)
  • Arcadia — Neal Cappellino y Gary Paczosa, ingenieros; Brad Blackwood, ingeniero de masterización (Alison Krauss y Union Station)
  • For Melancholy Brunettes (& sad women) — Joseph Lorge, Blake Mills y Sebastian Reunert, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Japanese Breakfast)
  • That Wasn't A Dream — Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan,
  • ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)

Mejor álbum de ingeniería de sonido, clásica

  • Cerrone: Don't Look Down — Mike Tierney, ingeniero; Alan Silverman, ingeniero de masterización (Sandbox Percussion)
  • Eastman: Sinfonía n.º 2; Tchaikovsky: Sinfonía n.º 2 — Gintas Norvila, ingeniero; Jennifer Nulsen, ingeniera de masterización (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland)
  • Shostakovich: Lady Macbeth del distrito de Mtsensk — Shawn Murphy y Nick Squire, ingenieros; Tim Martyn, ingeniero de masterización (Andris Nelsons, Kristine Opolais,
  • Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell y la Orquesta Sinfónica de Boston)
  • Standard Stoppages — Sean Connors, Robert Dillon, Peter Martin, Bill Maylone, Judith Sherman y David Skidmore, ingenieros; Joe Lambert, ingeniero de masterización (Third Coast Percussion)
  • Yule — Morten Lindberg, ingeniero; Morten Lindberg, ingeniero de masterización (Trio Mediæval)

Productor del año, música clásica

  • Blanton Alspaugh
  • Sergei Kvitko
  • Morten Lindberg
  • Dmitriy Lipay
  • Elaine Martone

Mejor álbum de audio inmersivo

  • All American F***boy — Andrew Law, ingeniero de mezcla inmersiva (Duckwrth)
  • Immersed — Justin Gray, ingeniero de mezcla inmersiva; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Justin Gray, Drew Jurecka y Morten Lindberg, productores inmersivos (Justin Gray)
  • An Immersive Tribute To Astor Piazzolla (Live) — Andrés Mayo y Martín Muscatello, ingenieros de mezcla inmersiva; Andrés Mayo y Martín Muscatello, productores inmersivos (Various Artists)
  • Tearjerkers — Hans-Martin Buff, ingeniero de mezcla inmersiva; Hans-Martin Buff, productor inmersivo (Tearjerkers)
  • Yule — Morten Lindberg, ingeniero de mezcla inmersiva; Morten Lindberg, ingeniero de masterización inmersiva; Arve Henriksen y Morten Lindberg, productores inmersivos (Trio Mediæval)

Mejor composición instrumental

  • "First Snow" — Remy Le Boeuf, compositor (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz)
  • "Live Life This Day: Movement I" — Miho Hazama, compositor (Miho Hazama, Danish Radio Big Band y Orquesta Sinfónica Nacional Danesa)
  • "Lord, That's A Long Way" — Sierra Hull, compositora (Sierra Hull)
  • "Openin'g" ​​— Zain Effendi, compositor (Zain Effendi)
  • "Train To Emerald City" — John Powell y Stephen Schwartz, compositores (John Powell y Stephen Schwartz)
  • "Why You Here / Before The Sun Went Down" — Ludwig Göransson, compositor (Ludwig Göransson con Miles Caton)

Mejor arreglo, instrumental o a capella

  • “Be Okay” — Cynthia Erivo, arreglista (Cynthia Erivo)
  • “A Child Is Born” — Remy Le Boeuf, arreglista (Nordkraft Big Band y Remy Le Boeuf)
  • “Fight On” — Andy Clausen, Addison Maye-Saxon, Riley Mulherkar y Chloe Rowlands, arreglistas (The Westerlies)
  • “Super Mario Praise Break” — Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker,
  • arreglistas (The 8-Bit Big Band)

Mejor arreglo, instrumentos y voces

  • "Big Fish" — Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, arreglistas (Nate Smith con la participación de säje)
  • "How Did She Look?" — Nelson Riddle, arreglista (Seth MacFarlane)
  • "Keep An Eye On Summer" — Jacob Collier, arreglista (Jacob Collier)
  • "Something In The Water (Acoustic-Ish)" — Clyde Lawrence, Gracie Lawrence y Linus Lawrence, arreglistas (Lawrence)
  • "What A Wonderful World" — Cody Fry, arreglista (Cody Fry)

Mejor interpretación orquestal

  • Coleridge-Taylor: Toussaint L'Ouverture; Balada Op. 4; Suites de '24 Melodías Negras' — Michael Repper, director (Filarmónica Nacional)
  • Messiaen: Sinfonía Turangalîla — Andris Nelsons, director (
  • Orquesta Sinfónica de Boston)
  • Ravel: Bolero, M. 81 — Gustavo Dudamel, director (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar
  • de Venezuela)
  • Still & Bonds — Yannick Nézet-Séguin, director (Orquesta de Filadelfia)
  • Stravinsky: Sinfonía en tres movimientos — Esa-Pekka Salonen, director (Sinfónica de San Francisco)

Mejor grabación de ópera

  • Heggie: Intelligence — Kwamé Ryan, director; Jamie Barton, J'Nai Bridgesy Janai Brugger; Blanton Alspaugh, productor (Gran Ópera de Houston; Gene Scheer)
  • Huang Ruo: Un soldado americano — Carolyn Kuan, directora; Hannah Cho, Alex DeSocio, Nina Yoshida Nelsen y Brian Vu; Adam Abeshouse, Silas Brown y Doron Schachter, productores (American Composers Orchestra; David Henry Hwang)
  • Kouyoumdjian: Adoration — Alan Pierson, director; Miriam Khalil, Marc
  • Kudisch, David Adam Moore, Omar Najmi, Naomi Louisa O'Connell y Karim Sulayman; Mary Kouyoumdjian, productora (Silvana Quartet; The Choir Of Trinity Wall Street)
  • O'Halloran: Trade & Mary Motorhead — Elaine Kelly, directora; Oisín Ó Dálaigh y John Molloy; Alex Dowling y Emma O'Halloran, productores (Irish National Opera Orchestra; Mark O'Halloran)
  • Tesori: Grounded — Yannick Nézet-Séguin, director; Ben Bliss, Emily
  • D'Angelo, Greer Grimsley y Kyle Miller; David Frost, productor (Orquesta de la Ópera Metropolitana; Coro de la Ópera Metropolitana; George Brant)

Mejor recopilación clásica

  • Cerrone: Don't Look Down — Sandbox Percussion; Jonathan Allen, Victor Caccese,
  • Christopher Cerrone, Ian Rosenbaum, Terry Sweeney y Mike Tierney, productores.
  • The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II — Will Liverman; Jonathan Estabrooks, productor.
  • Ortiz: Yanga — Gustavo Dudamel, director de orquesta; Dmitriy Lipay, productor.
  • Seven Seasons — Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy y Starr Parodi; Nicholas Dodd, director de orquesta; Jeff Fair, Starr Parodi y Kitt Wakeley, productores.
  • Tombeaux — Christina Sandsengen; Shaun Drew y Christina Sandsengen, productores.

Mejor composición clásica contemporánea

  • Cerrone: Don't Look Down — Christopher Cerrone, compositor (Conor Hanick y Sandbox Percussion)
  • Dennehy: Land Of Winter — Donnacha Dennehy, compositor (Alan Pierson y Alarm Will Sound)
  • León: Raíces (Origins) — Tania León, compositora (Edward Gardner y Orquesta Filarmónica de Londres)
  • Okpebholo: Songs In Flight — Shawn E. Okpebholo, compositor (Will Liverman, Paul Sánchez y varios artistas)
  • Ortiz: Dzonot — Gabriela Ortiz, compositora (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)
