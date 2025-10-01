- Hoy:
'El valor de la verdad' de Xoana González: Las duras confesiones que marcaron su vida
La modelo argentina compartirá en el programa de Beto Ortiz sus experiencias más duras, como la pérdida de su madre, abusos y fuertes crisis emocionales.
Xoana González se volverá a sentar en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. El adelanto del programa de Beto Ortis mostró una versión de la argentina que muy pocos conocían, e incluso reveló que quiso terminar con su vida.
"No vino jugar, vino a destapar todo sobre su vida marcada por la tragedia. Entre el dolor de perder a su madre, el peso de un abuso sexual y las voces que no la dejan en paz, intentó acabar con todo… incluso con el hombre que más ama", indica el post de 'El valor de la verdad'.
