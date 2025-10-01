0
'El valor de la verdad' de Xoana González: Las duras confesiones que marcaron su vida

La modelo argentina compartirá en el programa de Beto Ortiz sus experiencias más duras, como la pérdida de su madre, abusos y fuertes crisis emocionales.

Xoana González se sienta en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Xoana González se sienta en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' con Beto Ortiz.
Xoana González se volverá a sentar en el sillón rojo de 'El valor de la verdad'. El adelanto del programa de Beto Ortis mostró una versión de la argentina que muy pocos conocían, e incluso reveló que quiso terminar con su vida.

"No vino jugar, vino a destapar todo sobre su vida marcada por la tragedia. Entre el dolor de perder a su madre, el peso de un abuso sexual y las voces que no la dejan en paz, intentó acabar con todo… incluso con el hombre que más ama", indica el post de 'El valor de la verdad'.

