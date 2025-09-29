'Cri Cri' reveló la FUERTE acusación que hizo Jefferson Farfán en su contra durante audiencia: "Sentí que me morí"

'Cri Cri' por primera vez contó su verdad en el programa de Beto Ortiz. En una de las preguntas, el primo de Jefferson Farfán dio a conocer que durante una audiencia virtual el exjugador de Alianza Lima realizó una fuerte acusación en su contra a pesar de que él lo conocía.

"¿Cristian, te acusó Farfán de estar metido en drogas?", preguntó el conductor de 'El valor de la verdad'. Ante ello, él contestó que "Sí", además, aseguró que las acusaciones por parte de su primo lo lastimaron profundamente.

“Yo sé que él está metido en drogas, así directo, seco”, fue lo que indicó Jefferson Farfán, según 'Cri Cri'. "Cuando él dijo eso quise decir mucho, pero a él. Me dolió bastante. Él me conoce. Pero lo dijo 'a mí me han dicho' no dijo yo sé que él está metido", puntualizó el hijo de Doña Cecilia. De esta manera afirmó que el exfutbolista se dejó llevar por lo que le dijeron.

'Cri Cri' tras acusación de Farfán: "Sentí que me morí"

A pesar de que lo acusó de consumir drogas, 'Cri Cri' reveló que no le guarda rencor a Jefferson Farfán, porque lo considera su hermano hasta ahora; sin embargo, recalcó que sus acusaciones le dolieron en el alma, ya que él lo conoce en su totalidad.

"Me dolió bastante que salga de él, porque es mi hermano. La gente va a decir que eres huev... No, igual lo quiero como mierda, lo amo como mier.. hasta ahora. En ese momento, me dio una apuñalada en el corazón pero fuerte. Sentí que me desenterró y me volvió a enterrar", puntualizó entre lagrimas 'Cri Cri'.