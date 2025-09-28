'Cri Cri' HOY en 'El valor de la verdad': confesiones en el sillón rojo sobre Jefferson Farfán

'El valor de la verdad' de HOY, domingo 28 de septiembre, encenderá las pantallas, puesto que Cristian Martínez Guadalupe, primo del exjugador, Jefferson Farfán, se sentará en el sillón rojo para dar su versión de los hechos tras ser acusado de violación contra una joven de 19 años. ¿A qué hora se podrá ver las confesiones de 'Cri Cri'? AQUÍ te compartimos el enlace del programa en vivo.

¿A qué hora inicia 'El valor de la verdad' con 'Cri Cri'?

El programa 'El valor de la verdad' generalmente inicia a las 10:00 p.m. los domingos por Panamericana Televisión, luego del dominical Panorama. No obstante, en algunas oportunidades puede comenzar 9:45 de la noche.

¿Dónde ver las confesiones de 'Cri Cri' en el sillón rojo?

Puedes ver 'El valor de la verdad' mediante diversas plataformas. En señal abierta por Panamericana Televisión (Canal 5); en cable/satélite, a través de Movistar TV, Claro TV, DirecTV y en línea por canal oficial de YouTube del programa. Si estás fuera del Perú, la opción más segura es verlo por YouTube.

'EVDLV' de Cri Cri: Beto Ortiz responde a Jefferson Farfán

En los últimos días, se viene especulando que Jefferson Farfán intentaría que el programa de su primo, 'Cri Cri', no se emita; sin embargo, el conductor, Beto Ortiz, salió al frente y aseveró que sí se emitirá las confesiones del joven, explicando que el programa ya estaba grabado antes de que la defensa del exjugador peruano intentara prohibirlo.

Ortiz asegura que quienes intentan frenar la emisión usan estrategias típicas: "llamar al dueño del canal, mover dinero, empapelar con cartas notariales o resoluciones" para amedrentar. Pero afirma que estas maniobras no le funcionaron esta vez, agregando que ni él ni su equipo aludieron a la supuesta víctima ni revelaron su identidad.

¿Qué pasó con 'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán?

En septiembre de 2024, una joven de 19 años denunció a Cristian Martínez Guadalupe por presunta violación sexual. En la acusación se menciona, que el delito habría ocurrido la madrugada del 21 de septiembre de 2024 en la casa de Jefferson Farfán, en La Molina. Tras esto, la Fiscalía y Poder Judicial dictaron prisión preventiva contra 'Cri Cri'.

'Cri Cri', primo de Jefferson Farfán, fue acusado de abuso sexual.

Por su parte, 'Cri Cri' siempre ha negado los cargos, alegando que las pruebas científicas (incluyendo ADN) no lo implican. Asimismo, mencionó que no estaba presente, o estaba durmiendo, en el momento en que supuestamente ocurrió la agresión. El acusado permaneció en prisión más de 11 meses y aunque ha quedado libre, el proceso no está cerrado.